Organes invisibles

"Un auteur singulier, Zaki Beydoun l'est a plus d'un titre... Libanais, il vit en Chine, où il enseigne la philosophie à l'Université de Zhejiang. Son écriture, surtout, est singulière. Ses références implicites, ce serait le Dostoïevski de Notes du souterrain, ou peut-être Flaubert de la Tentation de saint Antoine. Ce serait la peinture surréaliste, de Dorothea Tanning (Klein Nachte Musik), de Salvador Dali, d'Yves Tanguy, ou le réalisme de Combas. Plus vraisemblablement la peinture de Frida Kahlo, quelque chose d'à la fois naïf et sourcé dans la violence naturelle. Sa référence explicite, c'est le chef d'oeuvre absolu de la littérature enfantine, Peter Pan de J. M. Barrie. Entrer dans l'écriture de Zaki Beydoun, c'est simplement changer d'univers". J. M. G. Le Clézio