Vera Stanhope de retour sur France Tv pour une 12e saison

Un bateau échoué avec à son bord un corps inanimé, un vétéran battu à mort dans une allée, un jeune agent de police retrouvé flottant dans l'étang d'un parc de la ville, un nourrisson abandonné dans une voiture en pleine tempête ... 4 nouvelles enquêtes à résoudre pour Vera Stanhope (jouée par Brenda Blethyn), l'inspectrice britannique au tempérament irritable, accompagnée de son adjoint, le sergent Aiden Healy (Kenny Doughty).

Episode 1, À contre-courant (Against the Tide) :

Un navire a été retrouvé échoué sur le rivage, à son bord le cadavre de Frank Channing, employé du conseil du Northumberland, mort depuis plusieurs jours. Son corps présente des signes de violences avec multiples traumatismes faciaux et thoraciques. Vera apprend que Frank venait de se séparer de sa femme et qu'il risquait de perdre son travail suite à un incident violent impliquant une collègue. Ces informations semblent contradictoires avec l'image d'un homme droit que Vera avait pu établir dans son enquête. Elle découvre également que Frank s'apprêtait à exposer des activités illégales d'une entreprise de bus impliquant du travail dissimulé et une mise en danger d'autrui.

Episode 2, Un homme d'honneur (For the Grace of God) :

Le corps de Connail Burns, un ancien militaire, est découvert dans une ruelle, victime d'une brutale agression suivie d'une asphyxie. Après avoir quitté l'armée en raison d'un accident, Conn avait perdu son équilibre de vie et s'était retrouvé sans domicile suite à sa séparation d'avec sa femme Kate, qui réside désormais avec leur fille Bailey et sa nouvelle partenaire, Liv. Les investigations montrent cependant qu'il était en démarche de reconstruire son existence…

Episode 3, Au nom de la loi (Blue)

Le cadavre de Joel Kingston, un officier de police débutant, est découvert à la dérive dans l'étang d'un parc public. Issu d'une famille de policier et considéré comme un modèle de rigueur, Joel était entièrement dédié à sa profession. Toutefois, l'enquête dévoile que ce jeune homme rigide et scrupuleux quant au respect de la loi n'était pas sans ennemis au sein de la police, et qu'il était même l'objet de suspicions de corruption. Vera s'engage dans une quête minutieuse pour séparer le vrai du faux afin d'élucider les circonstances du tragique destin du jeune agent.

Episode 4, Une soirée funeste (The Darkest Evening) :

Au cours d'une tempête déchaînée, Vera découvre une voiture abandonnée, avec un bébé à l'intérieur. Privée de réseau téléphonique et la route étant bloquée, elle se voit contrainte de chercher refuge avec le nourrisson à la Maison Brockburn, le manoir de ses aïeux. Son arrivée impromptue en pleine réception ne suscite pas un accueil chaleureux de la part de sa famille, et la situation se complique encore lorsque le cadavre d'une jeune femme est retrouvé non loin de là, sur le sentier menant à la propriété.

Les scénari sont signés par Lucia Haynes, Sally Abott, Paul Logue et Colette Kane, à la réalisation nous retrouvons Will Sinclair, Claire Winyard, Khurrum M. Sultan et Paul Gay. Une production Silverprint Pictures

(ITV Studios) pour ITV.

Adapté de la série Vera Stanhope de Ann Cleeves dont 3 oeuvres ont été traduites en français : Morts sur la lande et Des vérités cachées aux éditions Belfonts, avec une traduction de Claire Breton, et Une affaire classée, traduit par Sophie Guyon pour L'Archipel.

crédits image : ITV studio / France Télévisions