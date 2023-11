Andreï Kourkov : quand la guerre enlève sa couleur aux abeilles

Et dans ce ce gros hameau, ne demeurent plus que deux habitants opiniâtres…

Rue Lénine, c’est Sergueï Sergueïtch qui y vit. Seul depuis que sa femme Vitalina l’a quitté en emmenant avec elle leur fille Angelica. Les liens sont atrocement distendus entre eux maintenant que l’électricité a été coupée : en fait, celle-ci fait des apparitions exceptionnelles et totalement insuffisantes pour recharger seulement un téléphone ! Alors, il ne reste plus à Sergueï que ses abeilles à qui parler.

Ou alors son meilleur ennemi, Pachka Khmelenko, qui a sa maison sur la rue Chevtchenko : une inimitié ancienne et irréductible. Ce dernier est le seul à partager avec Sergueï cet ex-village devenu désert et où ils ont toujours vécu, un âge quasi identique et une solitude choisie puisque Pachka a, lui aussi, refusé de quitter sa maison quand tous les autres habitants, les uns après les autres, ont plié bagage pour quitter les lieux, abandonnant tout aux militaires ukrainiens et russes qui, installés dans des tranchées de part et d’autre de Mala Starogradivka, échangent des bombes par dessus les maisons. Mais des bombes qui, parfois, tombent sur l’une d’elles : même l’église n’a pas été épargnée dans cette « zone grise » !

Entre les deux hommes : un modus vivendi rugueux et des rencontres peu fréquentes, chacun préférant, généralement, rester chez lui !

En cette nuit d’hiver, c’est le froid qui a réveillé Sergueï. Il n’a eu d’autre choix que de sortir chercher du charbon pour regarnir son poêle : vers trois heures du matin, il ne s’est pas attardé, relevant toutefois un coup de canon un peu proche venant se superposer au roulement continu d’une lointaine canonnade… Mais également le passage tout à fait exceptionnel d’un véhicule sur la rue Chevtchenko ! Événement étonnant mais pas suffisant pour l’empêcher de regagner son lit ! La routine…

Le lendemain, poussant sa promenade jusqu’au point le plus élevé de son potager après avoir visité ses abeilles (a priori toujours en forme) et sa vieille voiture (une Tchetviorka verte), il a pu observer le champ en pente, en face de lui, avec les jumelles qu’il a empruntées à Pachka. Au loin, sur ce terrain enneigé, une tâche sombre : le corps d’un soldat. Sans aucun doute. Ukrainien ? Russe ? Impossible à déterminer. Une vision qui l’a profondément troublé.

Et qui a certainement influencé sa décision de prendre la route, une fois l’hiver terminé, pour emmener ses abeilles dans une zone où elles pourront se régaler de fleurs poussant sur une terre qui n’aurait pas reçu des bombes pour engrais.

Un voyage épique dans un environnement inouï.

S’il est vrai que cet ouvrage a paru avant que la Russie ne décide d’envahir l’Ukraine, le conflit en Crimée, bien antérieur, est au cœur de l’histoire qu’il déroule, dans cette « zone grise » que se disputent « l’armée ukrainienne » d’un côté et la « pègre locale renforcée par l’internationale militaire russe » de l’autre.

Cette situation de guerre rend un peu ubuesque nombre de situations dans lesquelles Sergueï et Pachka vont se démener d’abord pour survivre dans ce village quasi oublié des vivants et ensuite pour traverser les différentes zones où chaque faction fait régner sa loi.

Pourtant, c’est un besoin, un désir, une absolue volonté de vie qui sont présents à chaque ligne malgré les difficultés et les obstacles que les hommes dressent entre eux. Subsistent, envers et contre tout, ces clans d’ « hommes de bonne volonté » qui savent le partage, le soutien, l’amitié et semblent ignorer l’arrogance, la corruption, la haine, le refus de l’autre, les excès de pouvoir qui sont le cadre quotidien de leur vie !

Entre les lignes de front, un soldat, tel un Père-Noël, porte aux enfants d’un village des friandises dans un sac comme une hotte !

Alors que le chef de famille a disparu depuis des années, une famille Tatar, elle-même dans le besoin, aide un apiculteur itinérant inconnu ! Pendant le périple de Sergueï, un autre soldat échange avec lui des sms laconiques : « Vivant ? » « Vivant ! ». La vie peut continuer.

On est bien loin de l’ambiance loufoque du « Pingouin » mais partout se glisse doucement un humour noir, dévastateur, féroce, qui renvoie toute la bêtise humaine face à son image dans le miroir, rendant toujours plus déplorable petitesses, roulements de muscles, effets de manches, oppositions religieuses ou ostracismes ethniques !

Dans cette ambiance totalement décalée qu’impose une guerre qui refusait déjà de porter ce nom, les gens tentent encore de cultiver l’espoir, de continuer à vivre.

L’épopée de ces ruches remplies d’abeilles, travailleuses en dépit de toute considération autre que leur horloge biologique en parfaite synchronisation avec celle des fleurs mellifères, contribue à enfoncer l’homme dans l’inanité de ses motifs imbéciles de pouvoir et de domination : la preuve par l’absurde au niveau le plus abouti de la démonstration.

Sergueï et tous les autres personnages de ce livre sont magnifiques, portés par un texte qui, même dans les moments les plus difficiles, garde une grande aménité.

Une grande et belle lecture portée par une belle traduction de Paul Lequesne.