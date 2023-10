Les carnets d'El-Razi : la société tunisienne à travers la fenêtre d’un hôpital

L’hôpital psychiatrique El-Razi se trouve dans la banlieue de Tunis. Il n’a rien d’extraordinaire, ne se démarque pas, ne cherche pas non plus à faire parler de lui – en bien ou en mal –, et n’aura certainement jamais une réputation brillante. Là n'est pas la question dira-t-on. Au sein de ce « lieu inquiétant, déprimant, d’où montent des effluves de tabac macéré dans l’urine », nous suivons le quotidien d’un psychologue clinicien qui recueille avec soin ses rencontres, discussions, pensées et impressions.

Plus pour lui que pour quiconque, ces prises de note sont tantôt classiques, tantôt plus virevoltantes. Parfois, il ne parle que d’un patient et des étranges conversations qui peuvent avoir lieu dans son bureau. Notamment, avec ce jeune schizophrène, qui aime raconter qu’il a vu Dieu « sous son drap, à l’aube ». À d’autres moments, pourtant, ce sont d’autres sujets plus ou moins intimement liés à sa vie de psychologue qui s’invitent.

Des moments qui ressemblent à des égarements où la santé mentale de cet homme est mise à rude épreuve : comment ne pas s’attarder, par exemple, sur l’apparition d’un certain Lazer, un lézard qui squatte le plafond de son bureau et qui aurait, en plus de la capacité de parler, celle de penser à la manière d’un certain Lacan.

« Je ne suis pas fou, pourtant j’aimerais l’être. Je suis le seul crétin à avoir étudié la psychologie en pensant que ça le rendrait fou. Et me voici aujourd'hui psychologue, tout le contraire de ce que j’aurais aimé être. »

Il aurait été facile de continuer la lecture en croyant le narrateur sur parole. D’accord, il n’est pas fou – mais comment expliquer les hallucinations qui parsèment le récit ? Comment comprendre cette soudaine machination collective, menée par la figure de Frantz Fanon, prédécesseur et idole, comme un fantôme venu réveiller des élans de rébellion au sein de l’hôpital ? Avec des connotations apocalyptiques, c’est toute la force de cette population, à la grange de la société, qui se fait entendre à coup de rires.

Aymen Daboussi nous propose ici un point de vue bien personnel sur la Tunisie contemporaine, juste là, depuis la fenêtre d’un bureau. On oscille entre, d’un côté, une vision particulièrement cynique et réaliste de monde qui entoure le narrateur et, de l’autre, des expériences fantasmagoriques qui font penser à des éclats… de folie ? Grâce à une traduction de Lofti Nia vers le français, la plume de l’auteur est cinglante, précise et ne laisse rien passer. Le bien et le mal ne sont pas des ennemis, au contraire : ils cohabitent constamment, se mélangent, deviennent une seule et même couleur complexe sur le tableau de la vie.

Que comprendre de ce récit ? Combien de fois faut-il le lire pour en comprendre toutes les intentions et interprétations ? Nous avons affaire ici à un étrange objet qui sait être beau, poétique et charmant… tout en étant à la fois cynique, violent et vulgaire. Les chapitres sont parfois très longs, tenant sur plus d’une trentaine de pages ; parfois, ils ne font que quelques lignes. Dans les deux cas, cette diversité tend à évoquer un recueil de nouvelles plutôt qu’un roman, avec une temporalité incertaine et des saynètes avec, pour fil conducteur, la vie du narrateur et son regard posé sur le monde.

Certaines pages sont terriblement belles et douces, tandis que d’autres font sourire. D’autres encore se présentent comme tragiques. Enfin, certaines réduisent les femmes qui croisent le chemin du narrateur à des réceptacles de son désir, sans se soucier de plus que leur physique et leur disponibilité.

Un livre qu’on adore, ou qu’on déteste, ou bien les deux à la fois.