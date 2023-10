Duca Lamberti, enquêteur particulier

Et son honnêteté n’avait jamais reçu aucune récompense lors de son procès qui s’était terminé par une radiation de l’Ordre des Médecins et une importante peine de prison.

Son père lui avait rendu visite, bien sûr, mais n’avait pas su attendre sa sortie pour décéder. Il avait trop de choses sur son cœur fatigué : la mort prématurée de la mère de Duca, ses ennuis de flic avec la mafia sicilienne qui lui avait envoyé un de ses tueurs n’ayant fait qu’à moitié le travail, sa relégation à Milan du fait du handicap qui résultait de l’attentat manqué, sa solitude et son désespoir quand il avait compris que Duca ne pourrait plus jamais exercer ce métier qu’il lui avait choisi pour qu’il ne soit pas flic comme lui… Tout cela avait tué son père plus facilement que les manœuvres de la mafia. Et lui, Duca, n’avait même pas pu assister à ses obsèques.

C’est Carrua, l’ex-collègue de son père, qui, à sa sortie de prison, s’était débrouillé pour l’aider à revenir dans la vie d’une manière ou d’une autre.

Alors Duca avait accepté ce rendez-vous avec Monsieur Auseri, un riche ingénieur qui l’avait convoqué dans sa grande propriété lombarde, au nord de Milan.

Pietro Auseri avait été assez abrupt en lui présentant le « travail » qu’il entendait lui confier. Tellement abrupt que, sitôt terminée leur conversation, il était reparti à Milan s’occuper de ses affaires laissant à Duca un gros chèque, une grosse somme d’argent liquide et carte blanche pour s’occuper de son fils, Davide.

Ce dernier, depuis plusieurs mois, était plongé dans une torpeur dépressive qu’il noyait dans l’alcool de manière systématique, appliquée, solitaire et méthodique malgré les tentatives de son père pour le persuader, le dissuader, lui interdire, le punir, le surveiller de très près… Aucune n’avait cependant rencontré de succès !

Alors, Pietro Auseri avait projeté un ultime essai en le faisant « accompagner par une personne qui soit à la fois un ami et un médecin » recourant « à toutes les méthodes de son choix pour le faire arrêter de boire » quels que soient « le temps […] ou les moyens » que cela puisse nécessiter.

Pietro Auseri parti, Duca se retrouve donc en tête à tête avec un Davide titubant qu’il invite finalement à un repas copieusement arrosé dans une auberge voisine pour fêter sa récente libération : le « travail » qui lui a été confié commencera demain !

Mais déjà, à l’issue de cette soirée, Duca pressent que les causes du mal-être de Davide sont profondes et douloureuses et que la découverte des racines de son désarroi vont impliquer une enquête difficile et aux ramifications sombres.

Ce livre est le premier des quatre romans que Giorgio Scerbanenco va consacrer à Duca Lamberti, le médecin déchu devenant, contre la volonté de son père défunt, un enquêteur comme celui-ci.

Dans ce premier opus, Giorgio Scerbanenco va commencer à construire un style et un personnage en lui créant un passé et en lui configurant un caractère et des méthodes très personnelles hors des sentiers tracés pour les policiers officiels qui ne sont pas supposés s’écarter (du moins pas trop) des ornières de la légalité.

Lui, il a besoin de réponses et ne recule pas devant tout ce dont il dispose qui lui permettra de les obtenir…

Pour autant, Duca sait aussi bien faire preuve d’une fine psychologie qui lui permet de cerner ses interlocuteurs avec une précision chirurgicale et les conduire où il le souhaite à moins qu’il ne s’agisse, plus trivialement, de sentir les défauts de la cuirasse, de faire la différence entre dépression et culpabilité, pour mieux débroussailler le champ des possibles.

Et il sait parfaitement jouer de tous ses atouts l’ex-médecin Lamberti, avec les suspects comme avec ceux qu’il s’adjoint comme collaborateurs selon les besoins ou occasions, ou encore avec les flics, les vrais, auprès desquels il continue de bénéficier de l’image intacte laissée par son père.

Alors certes, on est un peu surpris par certaines situations que, à l’heure des recherches d’ADN ou des téléphones portables, nous n’avons plus trop l’habitude de rencontrer dans les romans policiers contemporains (sauf, bien sûr, à se (re)plonger dans ceux d’Agatha Christie, de Simenon ou de Leblanc) mais cette histoire garde une part d’intemporalité forte qui, à mon sens, ne justifie pas l’espèce d’avertissement de l’éditeur en épigraphe au Prologue : oui, le roman est écrit en 1966 mais, à part les modèles des voitures qui semblent sorties d’un musée, il ne dépare pas vraiment de ce qui pourrait être écrit aujourd’hui par certains auteurs autour de personnages affectionnant également les « méthodes d’autrefois ».

En tous cas, l’ex-médecin se tire à son avantage d’une situation initialement assez obscure en déployant une belle capacité de déduction, de logique, de suspense grâce, encore une fois, à une pénétrante connaissance de l’âme humaine.

Ce qui provoque, pour moi, une vraie impatience à voir paraître, en français, les opus suivants de la série !