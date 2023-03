Vénus privée. Une enquête de Duca Lamberti

Recruté par le riche Mr Auseri pour surveiller son fils ivrogne et suicidaire, Duca Lamberti, ancien médecin devenu détective pour gagner sa vie et tenter de retrouver un statut à sa sortie de prison, comprend vite que la boisson est le symptôme d'un mal plus profond. Le jeune homme n'a pas supporté la mort mystérieuse de sa petite amie, une tragédie qui est en train de le détruire. Décidé à faire la lumière sur ce drame, Duca Lamberti met au jour une machination terrible, qui évoque le scandale jamais réellement élucidé de l'affaire Montesi. Giorgio Scerbanenco, le Simenon italien, est considéré comme le père du roman noir en Italie, et son héros Duca Lamberti comme l'un des personnages les plus atypiques de la littérature policière. Autant dur à cuire que moraliste, tourmenté par la piti