Rien n'est su : s'effondrer, se relever 

Une jeune fille brûle. Impuissante, sa mère la regarde se consumer. « Comment évaluer ce qui doit muter d’un souffle au silence ? / Comment ce qui est toi à présent est en lien avec moi qui suis ta mère ? ». Pour vaincre la douleur, elle part là où les souvenirs sont encore vifs. Pourtant, elle-même le dit, elle est « sans substance ». Elle questionne le réel. Comment vivre quand son enfant n’est plus ?

« Et le grand écart entre les vivants et les morts / va être une gymnastique de chaque instant »

Rien n’est su est une chronique en vers libres de la vie d’une maman après la mort de sa fille, tuée le 13 novembre 2015 au Bataclan. Suzon accompagnait son petit frère, Paul, en concert. Lui s’en est sorti, pas elle.

Dans ce recueil puissant, Sabine Garrigues dévoile à quel point elle ne se sent plus en accord avec le monde qui l’entoure après le départ de sa fille. L’autrice explore, pêle-mêle, sa rage et son désir de vengeance envers ceux qui ont tiré sur son enfant ; les traumatismes de la Guerre d’Algérie, qui semblent avoir infusé dans toute la famille ; son voyage en Inde, où ses enfants l’avaient retrouvée, et où elle puise encore aujourd’hui une forme de paix.

On ressent intensément le refus de décrire précisément le traumatisme, le refus d’en parler ouvertement, la volonté d’être « normale » alors que le désespoir transparaît dans ce long poème vibrant.

Tout semble rappeler la mort de Suzon, tous les vers s’inscrivent à travers elle. Pourtant, Rien n’est su porte en lui le courage, l’envie de vivre et d’expliquer à celles et ceux qui ne peuvent pas comprendre. Le recueil a d’ailleurs été adapté en pièce radiophonique sur France Culture par la comédienne Audrey Bonnet.

Une lecture intime et intense

Le 12 novembre, la mère et la fille ont pris un verre dans un bar, une soirée banale, mais où fleurait déjà, doucereux, un parfum de mort : « Je l’ai retenue comme une urgence / comme un mouvement qui me doublait ». On lit d’une traite, subjugué, les pages suivantes, la lente narration de la soirée du 13 novembre. L’attente des nouvelles, les retrouvailles avec le fils, l’attente encore, les informations qui tardent, l’annonce finale. Le souffle coupé, on espère durant toutes ces minutes un dénouement heureux, mais on sait qu’il n’arrivera jamais.

Il ne faut pas s’arrêter au premier vers, qui témoigne d’un coup l’horreur qui va suivre – « Il y a cette balle qui traverse ton front » - mais prendre le temps, savourer chaque mot pour accueillir, page après page, un témoignage intense, sensible et nécessaire pour quiconque est en deuil aujourd’hui.