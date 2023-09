Un récit grave, lumineux, habité par l'amour entre une mère et sa fille. rien n'est su est un récit grave, lumineux, habité par l'amour entre une mère et sa fille. Que faire quand le monde s'écroule et que la vie demeure ? Sabine Garrigues raconte la brutalité de la mort, le manque, la réinvention de soi. Les mots, émancipés des majuscules et de toute ponctuation, disent l'insoutenable absence, mais aussi la beauté d'un monde qui comprend le vide et la douleur : " la mort nourrit la vie / avant je ne le savais pas / maintenant je le sais ". rien n'est su est le premier livre de Sabine Garrigues. Ecrit au fil des ans après la disparition de sa fille au Bataclan en 2015, il a donné naissance à une pièce radiophonique diffusée en 2022 sur France Culture sous le titre : Nuit de guerre à Paris. L'interprétation était menée par l'autrice et la comédienne Audrey Bonnet, que le Tripode remercie pour la découverte de ce texte.