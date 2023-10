Jane, le biopic qui revisite la vie de Philip K. Dick

Pour cette production Amazon, Alfonso Cuaron, le réalisateur de Gravity (2013) et Roma (2018), fait équipe avec l'actrice Charlize Theron, qui incarnera la défunte. Celle qui a été oscarisée pour Monster en 2003 coproduit également le film via son entreprise, Denver and Delilah Productions. Pour l'instant, nous ne disposons pas d'informations supplémentaires sur le reste du casting.

Comme le rappelle The Cinemaholic, Isa Hackett, la fille de l'auteur Philippe K. Dick, produira Jane aux côtés du duo. Cette dernière a participé à la production de plusieurs adaptations des œuvres de son père, comme Le Maître du Haut Château (trad. Michelle Charrier, J’ai Lu).

Elle explique : « Jane, la sœur jumelle de mon père décédée quelques semaines après sa naissance, était au centre de son univers. Convenant à un homme doté de son imagination unique, ce film défiera les conventions d’un biopic et embrassera la réalité alternative que Philip K. Dick désire si désespérément — une réalité dans laquelle sa sœur bien-aimée a survécu au-delà de sa sixième semaine. »

L’équipe commencera le tournage le mois prochain, après avoir été freinée par les grèves des scénaristes et des acteurs, à Hollywood.

Perte du double et névroses

Philip K. Dick est considéré comme l’un des écrivains de science-fiction les plus influents et novateurs du XXe siècle. La perte de sa sœur s'est couplée à la séparation de ses parents et à la difficulté de vivre dans une société qu’il ressent comme oppressive et mensongère. Ces épreuves l'ont poussé à explorer, dans son œuvre, les thèmes de dualité, de réalité et d’identité.

La jeunesse de Dick a été marquée par la découverte de la science-fiction, un genre qui lui permettait d’exprimer ses angoisses et sa vision du monde. Ses études universitaires, bien qu’interrompues, et sa passion pour la musique classique ont également influencé son travail.

Malgré ses difficultés personnelles, amplifiées par ses consommations de drogues et de médicaments, Dick a produit une œuvre prolifique. Ses écrits, ignorés ou mal compris à l’époque, ont gagné une reconnaissance significative après sa mort, notamment grâce aux nombreuses adaptations cinématographiques, comme le célèbre Blade Runner de Ridley Scott (1982), librement inspiré du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (trad. Sébastien Guillot, J'ai lu).

Les thèmes de son œuvre sont plus pertinents que jamais à l’ère de l’information et des nouvelles technologies. En France, les éditions J’ai lu ont réédité, avec de nouvelles traductions, les 26 romans et recueils de nouvelles de l’auteur, à l’occasion des 40 ans de sa disparition, en 2022. En Angleterre, The Folio Society a publié une sélection de ses nouvelles et, pour l’occasion, réuni 24 artistes afin d’illustrer ces récits.

Amazon et Philip K. Dick, un mariage heureux

La multinationale Amazon tisse des liens étroits avec le corpus de l'artiste. La série Le Maître du Haut Château, inspirée du roman homonyme (trad. Michelle Charrier, J'ai lu), est diffusée sur Amazon Prime Video, à l'instar de Philip K. Dick’s Electric Dreams.

En 2024, la plateforme sortira une mini-série sur la franchise Blade Runner : Blade Runner 2099. Enfin, la multinationale prépare une adaptation des Clans de la lune alphane (trad. François Truchaud, J'ai lu), coproduite par Electric Shepherd Productions et Patrick Moran Productions. Ce dernier projet sera également sous un format série : un véritable filon pour Amazon...

Crédits photo : Domaine public