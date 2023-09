Refaire le couple, refaire le monde 

Delphine Saltel est une ancienne professeure de français. A l’époque, déjà, elle avait l’habitude d’enregistrer ses élèves en classe pour retranscrire leurs réflexions dans Le Journal d’une jeune prof (Arte Radio). Cette manie, elle l’a aussi gardée en famille. Entourée de son mari et de ses filles, la réalisatrice enregistre des petits moments du quotidien, les accrochages stressés du matin, les discussions dans la cuisine, le goûter après l’école.

Son idéal, dès l’adolescence, était d’être en couple, hétérosexuel, avec deux enfants. Pourtant, si elle a atteint cet idéal, Delphine Saltel a aujourd’hui peur de « passer complètement à côté de [s]on époque, de [s]a liberté, de [s]a sexualité même », bref, de sa vie. A partir de ces enregistrements familiaux, elle a donc créé le podcast Vivons heureux avant la fin du monde, aujourd’hui décliné en livre éponyme, pour donner des réponses à toutes nos interrogations.

Une redéfinition des relations femmes-hommes

Et justement, elles sont nombreuses, ces interrogations : comment le modèle conjugal monogame et hétérosexuel peut-il encore tenir, puisque l’amour se décline aujourd’hui sous de nombreuses formes ? Avec une égalité femmes-hommes de plus en plus importante, les femmes, justement, aspirent moins à la garde des enfants qu’à une vie personnelle et une carrière professionnelle épanouies. Le couple, qu’il soit, gay, lesbien, à plusieurs, libre, ou exclusif, contribue par sa forme multiple à recomposer un système qui ne tenait déjà plus vraiment le coup.

A l’aide des sciences sociales, de témoignages, et des travaux de plusieurs sociologues et spécialistes, Vivons heureux avant la fin du monde permet justement de questionner ce système, et de redéfinir une nouvelle manière de relationner avec les autres. Ce sont, selon la sociologue Irène Théry, les « nouvelles règles du jeu ». L’occasion de rappeler, par exemple, que si 20% des couples se séparent avant cinq ans, ce n’est pas lié qu’à un individualisme croissant, mais aussi à l’égalité des sexes et à de nouvelles aspirations de la part des individus.

Au-delà du couple, la parentalité a également redéfini les relations amoureuses. Le concept de « parentalité positive », qui s’est beaucoup développé ces dernières années, fait notamment l’objet de nombreuses critiques. Comme l’explique la psychologue clinicienne Isabelle Roskam, « [o]n n’est plus tellement dans l’idée que c’est déjà bien d’être un parent “suffisamment bon” [...] Actuellement, la culture de la parentalité, c’est de vouloir en faire beaucoup d’emblée. » Un parent parfait, ça n’existe pas, et la réalisatrice rappelle qu’il peut y avoir des malentendus et des conflits avec ses enfants, sans que cela n’impacte leur développement et leur manière de fonctionner en société.

« Un couple qui meurt a au moins essayé de rester vivant »

L’une des théories les plus prégnantes de l’ouvrage est que la séparation est au cœur d’une relation. La peur même de se séparer est ce qui permet de rester ensemble ; et l’on peut remettre en question cette peur, en n’oubliant pas que se mettre en couple, c’est aussi prendre le risque de se quitter. Delphine Saltel met notamment en avant le modèle du « couple-conversation » : une relation est une conversation continue, qu’il ne faut jamais stopper, même si des conflits interviennent. Un couple qui vit, ou qui meurt, « a au moins essayé de rester vivant ».

Finalement, en remodelant toutes les idées reçues sur le modèle conjugal, l’autrice donne des clés bienvenues pour comprendre la société d’aujourd’hui, et pour aider celles et ceux qui ont du mal à s’y conformer. Surtout, ce podcast n’est pas réduit aux thèmes étudiés dans le livre ; d’autres épisodes portent notamment sur l’effondrement - et comment en parler à ses enfants -, la fast fashion, le végétarisme… De quoi réfléchir à toutes ces questions, en famille, entre amis, et entre plusieurs générations.