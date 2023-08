Vivons heureux avant la fin du monde. Couple, famille, sexualité : les nouvelles règles du jeu

D'où provient notre modèle conjugal ? Pourquoi est-il en crise ? Comment vivre en famille quand les histoires d'amour durent de moins en moins longtemps ? Qu'attend-on des parents d'aujourd'hui ? Où en sont nos scénarios sexuels ? Comment se dépatouiller avec la monogamie, les modes de garde des enfants, le chéquier du compte commun ? Dans cet ouvrage inspiré du podcast "Vivons heureux avant la fin du monde" , produit par ARTE Radio, Delphine Saltel mêle le récit de soi aux rencontres avec des anonymes, des penseurs-ses et des activistes. Tirant des traits d'union entre nos difficultés intimes et l'éclairage des sciences humaines, elle livre un essai tonique, informé et incarné qui repolitise la grande aventure du couple.