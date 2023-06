Plus de 5100 personnes réunies pour la plus grande dictée du monde 

Ce furent d’ailleurs non pas une, ni deux… allez : trois dictées réunissant plus de 5100 personnes en tout, avec plusieurs lecteurs mobilisés pour accompagner l’événement.

Au menu, Augustin Trapenard pour une lecture d’Alphonse Daudet, avec un extrait de La Mule du Pape. Puis, lui succéda la romancière Katherine Pancol : après la dictée de notre enfance suivait la dictée d’aujourd’hui. Enfin, Pierre Rabadan, adjoint de la mairie de Paris aux sports aura fermé le bal.

La Dictée géante a été spécialement conçue pour rendre la lecture et l’écriture accessibles à un large public. Elle vise également à promouvoir les valeurs républicaines en utilisant des textes issus de notre patrimoine culturel. Cet événement représente un véritable défi personnel où l’objectif principal est de préserver la langue française.

En outre, elle favorise l’expression de la citoyenneté en réunissant des personnes de tous horizons, et offre des espaces conviviaux propices aux rencontres et aux échanges. Elle joue un rôle essentiel dans la lutte contre l’illettrisme et s’engage activement en faveur de l’égalité des chances.

La Dictée Géante détient le record du monde avec 1473 participants. Ce record a été réalisé le 31 mars 2018 lors d'un événement mémorable organisé au Stade de France. C'était la première fois que le public découvrait le label de La Dictée Géante, et il est incroyable de constater que des personnes venues de tous les horizons ont participé à cet événement d'envergure.

La tenue de cet événement au Stade de France, qui est l'un des plus grands stades en France, montre l'ampleur et l'importance accordées à l'événement. Il est vraiment remarquable de rassembler autant de participants pour une dictée, ce qui témoigne de l'engouement pour cette activité éducative et culturelle.

Crédits photo : Dictée géante