Supermatou, super-héros français absurdo-poétique

Une fois n’est pas coutume, laissons-nous aller à un peu de nostalgie et à la réminiscence proustienne. J’ai passé les étés de mes jeunes années dans une maison familiale en Dordogne. Après le déjeuner, alors que le soleil était trop écrasant pour aller jouer dans le jardin, je parcourais les vieilles revues et bandes dessinées laissées là par on ne sait qui, on ne sait quand (quel aïeul pouvait bien lire ce genre de choses qui me passionnaient tant ?).

Parmi ces illustrés se trouvaient quelques vieux Pif Gadget (malheureusement les accessoires demeuraient introuvables) dont les séries réalistes telles que Rahan ou Docteur justice ravissaient le jeune garçon qui s’émerveillait d'images pompières. Mais parmi ces pages révérées s’en trouvaient d’autres qui ne correspondaient en rien à cette esthétique classique mais dont les formes molles et l’univers fantasque ne cessaient de m’obséder. Puis le temps est passé et le souvenir de ces images est resté à la discrétion de ces magazines usés dont j’oubliai l’existence.

Près de vingt ans plus tard, consultant les nouveautés des éditions Revival, je découvre que leur auteur n’est autre que Jean-Claude Poirier.

Ce nom n’évoquera peut-être pas grand-chose aux jeunes lectures, et peut-être même aux moins jeunes lecteurs. Pourtant, cet auteur est un artiste majeur de sa génération, mais son décès prématuré, à l’âge de 37 ans, ne lui permit pas de laisser une œuvre conséquente. Les planches qu’il a dessinées n’en restent pas moins resplendissantes et ont inspiré toute une génération de lecteurs de Pif devenus dessinateurs. Les éditions Revival s’attachent à faire revivre ses séries populaires et permettent ainsi de réparer une amnésie dommageable.

Supermatou a pointé le bout de sa queue dans le magazine d’obédience communiste en 1975 pour tirer sa révérence en 1980. Ce premier volume de l’intégrale qui en comptera deux réunit les 45 premières histoires parues entre 1975 et 1978. Dès la première apparition du super-héros juvénile, l’auteur met en place un univers poétique qui séduit autant le regard que l’esprit. En quelques pages seulement, il développe des intrigues originales particulièrement bien menées et embarque les lecteurs dans des aventures où se déploie un humour subtil tout en élégance. L’écriture se révèle enlevée et les dialoguent savoureux, aussi naturels que phraséologiques, s’accordant parfaitement à l’ambiance nonsensique de ces histoires bercées par une grande douceur.

On se délecte véritablement de cette atmosphère délicate empreinte d’une grande authenticité. On ne connait pas l’origine des pouvoirs de Supermatou, et cette ignorance compte peu. Les péripéties importent moins que le plaisir de lecture inhérent à cette galerie de personnages délicieux et à ces gags burlesques et surréalistes. On pense par exemple à la fantaisie et à l’incroyable créativité de Fred tandis que certaines histoires rappellent des pages de Francis Masse. Mais l’auteur qui nous semble le plus proche de cet univers loufoque est sans nul doute Charlie Schlingo (auteur ayant débuté justement en 1975 avec son fameux Havane primesautier). On retrouve un même amour pour ses personnages, une même naïveté insouciante bercée de lyrisme.

Les images fourmillent de détails et entrainent une force centripète qui capte le regard et le happe dans des ondulations visuelles, véritables sables mouvants optiques. Les couleurs acidulées et psychédéliques électrisent des compositions habitées par des lignes molles et tendues à la fois. Le dessin devient un véritable spectacle à part entière, un espace d’invention perpétuel d’où se propage un véritable plaisir de création.

Cette intégrale de Supermatou est un véritable trésor qui, malgré les années, préserve toute sa modernité. C’est bien là la marque des chefs-d’œuvre qui s’affranchissent des époques pour délivrer la poésie qui les anime.