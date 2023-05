Supermatou Tome 1

Les éditions Revival ont décidé de sortir de l'oubli l'un des auteurs les plus talentueux, prolifique et poétique de l'histoire de la bande dessinée française : Jean-Claude Poirier. Supermatou figurait parmi les séries les plus appréciées du magazine Pif et compta, au milieu des années 1970, des millions de lecteurs. Supermatou est un superhéros anthopomorphe, un garçon d'une dizaine d'années appelé Modeste Minet, qui se transforme grâce à son costume. Il est accompagné par son chien, Robert, et résout des enquêtes farfelues. Au départ, les récits sont plutôt destinés aux enfants avant de prendre une tournure plus adulte, preuve que Poirier, lui aussi, prend le chemin d'une certaine forme d'émancipation de la BD cantonnée à la jeunesse.