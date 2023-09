Inoubliables : en avant les histoires

Dès son premier album autobiographique Ce n'est pas toi que j'attendais, paru chez Delcourt en 2014, dans lequel il racontait la naissance et la petite enfance de sa fille atteinte de trisomie, Fabien Toulmé avait démontré qu'il était doté d'un talent impressionnant pour faire surgir l'émotion chez les lecteurs, sans sensiblerie, à travers un dessin en ligne claire d'une simplicité désarmante.

C'était indéniablement une réussite de la BD autobiographique. Mais c'est un genre très particulier, et il n'est pas toujours simple de s'éloigner du récit de sa propre expérience pour trouver d'autres histoires à raconter.

Vis ma vie

"Les gens heureux n'ont pas d'histoire" dit le proverbe. Il faut croire que les six inconnus auxquels Fabien Toulmé a prêté toute son attention ne nagent pas dans le bonheur, car le récit de leur vie embarque les lecteurs dans une traversée, tantôt éprouvante, tantôt étonnante, qui touche à ce qu'il y a de plus humain. L'amour non dit, la solitude, l'enfermement... autant d'expériences éprouvantes, qui, dans les six histoires racontées par Fabien Toulmé, connaissent un développement tantôt heureux, tantôt moins, mais toujours mémorable.

Le scénariste et dessinateur semble avoir trouvé une formule magique pour rendre toutes les existences intéressantes : il se concentre sur ce qui manque dans la vie de ses personnages (qui sont aussi ses interlocuteurs, puisque toutes ces histoires sont basées sur des témoignages réels), sur ce qu'ils désirent sans pouvoir l'atteindre et quand ils finissent, d'une manière ou d'une autre, par l'obtenir, on ressent à la fois le plaisir partagé et la douleur qu'ont été les années passées à attendre, à rater, à errer.

Simple, mais pas simpliste

Ce qui permet à Toulmé de ne pas sombrer dans la mièvrerie ou le sentimentalisme, c'est l'énorme respect qu'il semble vouer aux témoins dont il raconte l'histoire. Il se glisse littéralement dans leurs pas et comprend les enjeux qui les ont portés. C'est grâce à ce point de vue à hauteur d'homme (et de femme) qu'il ne juge jamais, mais relate avec beaucoup de tact des histoires pourtant pas commodes à partager.

La manière dont Toulmé représente le monde : les personnages aux visages ronds, les traits simples et réguliers, façon ligne claire, évitent au regard de se perdre dans des détails inutiles et permet au contraire à l'imagination de se projeter totalement dans les tranches de vie racontées. De la même manière que le visage vide de Tintin permettait aux gamins de se projeter facilement dans le héros reporter, les personnages et décors réduits à leur plus simple représentation facilitent l'identification des lecteurs des ces chapitres "Inoubliables" dans des vies qui ne sont pas les leurs.

Cet album est sans nul doute l'une des belles découvertes de la rentrée. Et on espère que, comme la numérotation suggérée par les éditions Dupuis sur le dos de l'album le laisse à croire, d'autres volumes suivront ce premier tome.