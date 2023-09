Inoubliables. Tome 1

Chacun d'entre nous vit, a vécu ou vivra des moments inoubliables, ces petits ou grands points de bascule qui dessinent le destin d'un être humain. Ces moments émouvants, révoltants, dramatiques ou inattendus, mais toujours précieux et émouvants, Fabien Toulmé est allé les chercher pour nous. En Europe, en Amérique latine ou en Afrique, dans de nombreuses couches sociales et autant de tranches d'âge, il a récolté des témoignages universels. De l'enfant gobée par une secte à un récit d'exfiltration du Rwanda, en passant par une histoire d'amour incroyablement compliquée ou le destin judiciaire surprenant d'un jeune de cité dunkerquoise, ces rencontres vous interpelleront, vous parleront. Après Ce n'est pas toi que j'attendais et L'Odyssée d'Hakim (plus de 200 000 exemplaires vendus), Fabien Toulmé dessine un nouveau portrait de l'humanité au plus près du réel avec son inimitable sensibilité.