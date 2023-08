BDcul : Jean Lecointre et Léo Quiévreux dans les années 1970

Entre hommage, parodie et exercice de style, Lecointre et Quiévreux livrent des albums particulièrement réussis.

Avec Multiverge, Lecointre reprend son esthétique faite de collages curieux pour développer un brillant simulacre : il réalise des photomontages étrangement inquiétants (selon la terminologie de Freud décrivant une anomalie dans la rationalité du quotidien) en disposant différentes portions de photographies (issues de catalogues publicitaires, journaux de mode ou livres de recettes de cuisine) de manière à recomposer une image tout en insérant des dissonances figuratives qui signalent la méthode créative employée et qui aménagent des espaces narratifs à part entière (ce que l’artiste nomme la fusion-confusion).

On évolue ainsi dans un espace diégétique vaporeux mais cohérent, marqué par le sceau du factice et de l’absurde. Plus encore, usant de couleurs surannées, réemployant des plans emblématiques et déroulant une trame narrative de prime abord conventionnelle composée de dialogues à la fadeur symptomatique, Lecointre se fond parfaitement dans l’imagerie des romans-photos de la presse du cœur, aujourd’hui quelque peu oubliée mais qui fut si populaire dans les années 50/60 (on pense notamment au magazine Nous deux qui connut un tirage de 1,5 million d’exemplaires).

Mais, là où brille la finesse de l’auteur, c’est que, tout en simulant ce genre de récits, il distille quelques détails, simples anecdotes visuelles ou éléments essentiels de l’intrigue, qui font dérailler le sérieux de la forme copiée pour la teinter d’absurde et de dérision. Il en va ainsi de gros plans de pénétrations qui s’insèrent parfaitement dans les complexités mécaniques d’un moteur de voiture ou qui se meuvent en monts enneigés aussi venteux que pileux : autant d’irruptions sauvages mais discrètes d’images pornographiques, qui stimulent le regard du lecteur attentif se délectant de ces clins d’œil polissons.

Autre procédé : l’absurde, la vulgarité ou l’obscénité érigés en normalité. À l’image de cette scène où deux policiers pénètrent dans le chalet de nos héros, « Police ! », brandissant une photo d’un gland décalotté, « Vous le reconnaissez ? » ; et une femme de l’assemblée de répondre, interloquée, « C’est Luc ! », tandis que réagit son mari, « Tu es sûre ma chérie ? ». L’idiotie au rang d’art (voir Jean-Yves Jouannais), l’absurde porté aux nues, un régal aussi bien visuel qu’intellectuel.

Jean Lecointre ne tombe jamais dans la facilité. Ces touches de vulgarité déstabilisent le simulacre mais ne l’effondrent pas complètement : elles demeurent suffisamment discrètes, disposées avec assez de parcimonie (voire une forme de retenue parfois) pour que le second degré fonctionne à plein régime et ne tombe jamais vraiment dans la gauloiserie.

Finalement, pour que la pornographie soit perçue comme licencieuse dans un dispositif sophistiqué, comme des écarts humoristiques, et non simplement pour ce qu’elle donne à voir. Lecointre nous raconte ainsi avec un humour pince-sans-rire absolument réjouissant une fable déjantée qui aurait ravi Breton.

Avec George profond, Léo Quiévreux reste dans la veine qu’il travaille depuis de nombreuses années : le récit d’espionnage. Et cela tombe bien : nombre de pockets érotico-pornographiques édités par Elvifrance sont avant tout (ou après tout) des récits d’espionnage. De ce genre si prégnant de la culture populaire on retrouve donc de nombreux motifs (de la mission de renseignement aux différents gadgets) passés au philtre de l’érotisme et de l’entropie expérimentale de l’auteur.

Ces récits plus ou moins courts se lisent comme des essais graphiques particulièrement réussis visuellement et troublants narrativement : l’auteur préserve cette énonciation vaporeuse qui le caractérise et qui fait entrer cet album en dialogue avec le reste de sa bibliographie. Presque, on en viendrait à le lire comme une pièce manquante à sa magistrale série du Programme immersion : non pas que dans ces albums le sexe fasse défaut, mais la poésie inhérente à son style brille d’une lumière nouvelle dans ces scènes scabreuses et lui donne une nouvelle vigueur.

George profond est un livre envoûtant, où le sens s’échappe parfois pour laisser place à la sensation et à l’étourdissement scopique pour mieux s’imposer en des images et séquences hilarantes. C’est un album singulier qui possède une puissante force interne, composé de récits difficilement déchiffrables, à l’image des intrigues noueuses des meilleures œuvres d’Hitchcock, ou des dédales opaques de David Lynch.

Jean Lecointre et Léo Quiévreux sont peut-être ceux qui, des auteur(ices) ayant réalisé(es) un BDCul, sont le mieux parvenu à subvertir une forme pour donner à penser, réalisant un hommage aussi intelligent que réjouissant comptant sans nul doute parmi les albums de la collection les plus aboutis en ce qu’ils dépassent le seul contexte pornographique.