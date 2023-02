Multiverge

En cette belle nuit d'hiver, une lumière chatoyante inonde les deux baies vitrées d'un chalet isolé quelque part en haute montagne. Une épaisse couche de neige finit de recouvrir les pâturages alentour tandis qu'un groupe d'amis se prélasse tranquillement dans un grand salon. Le feu crépite et une douce chaleur envahit la pièce. Paul, Any, Fred, Doc et Léa s'adonnent à la belote en attendant Luc, le boute-en-train de la bande. Histoire de passer le temps, Léa raconte son trajet en voiture pour rejoindre ses amis au cours duquel un aimable autochtone l'a avertie de la présence préoccupante d'un abominable homme des neiges sévissant dans les environs... Un matin, Luc va méditer au Col de Luther et ne revient pas. Nos convives partent donc à sa recherche et tombent avec effroi sur une immense empreinte de pas dans la neige. La rumeur locale est donc vraie : un yéti traîne dans les parages ! A n'en pas douter, c'est évidemment lui qui a dû kidnapper Luc pour en faire sa chose. L'angoisse gagne peu à peu les hôtes et l'arrivée des forces de l'ordre n'arrange rien... Pour calmer les ardeurs de la bête, une solution s'impose dans l'assistance : se lancer dans une grande orgie sacrificielle ! Jean Lecointre livre le premier roman-photo de votre collection chérie. Un livre qui saura envoûter les amateurs de sapinette et de belles bûches en feu. Si vous n'avez pas froid au cul et que les incroyables zobs des neiges ne vous font pas peur, descendez à fion la pente du vice avec ce BD-CUL 100 % glisse !