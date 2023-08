Michel en pleine forme pour la rentrée  

Pour ceux qui étaient un peu distraits au fond de la classe et n'ont pas lus les nombreuses chroniques publiées ici, là et là, par exemple, rappelons que Michel, ce journaliste radio au physique généreux et aux lunettes à monture épaisse s'est fait une spécialité de défendre les écrasés du système capitaliste contre ceux qui leur piétinent les orteils ou les doigts : patrons peu regardants, CRS qui marchent au pas de charge, richissimes propriétaires de yacht...

Maladroit, plutôt couard, Michel tient plus de l'anti-héros que du meneur de troupes. Mais quand on l'énerve et qu'on le pousse dans les cordes, le Michel a plus d'un câble à son micro, plus d'une corde à son arc de Robin des bois des temps modernes.

Dans ce nouveau titre, les terres sur lesquelles Michel s'est installé à la campagne font face à une menace inédite : le sol regorgerait de terres rares convoitées pour leurs batteries par les exploitants de trottinette électriques. Les locaux ne se laissent pas faire, bien vite rejoints par des militants de tous bords pour mettre en place une ZAD sur l'emplacement du futur chantier. Évidemment, Michel va tout faire pour que les pelleteuses ne puissent entrer en action.

Traversé par des thèmes aussi sérieux que le deuil ou l'exploitation outrancière des ressources naturelles, Michel et la bataille des Dombarelles contient tous les éléments qui ont fait le succès de la série : une confrontation entre un David à lunettes et un Goliath armé d'engins Caterpillar, des amitiés indéfectibles et des engueulades homériques, un dessin fouillé qui n'hésite pas à prendre de la hauteur, du recul, des détours, pour mieux montrer la beauté de certaines scènes ou la violence d'autres.

Album après album, Pierre Maurel semble se compliquer la tâche et placer la barre plus haut graphiquement, tout en se jouant des obstacles avec une aisance qui fait plaisir à voir. Et l'optimisme bougon de son personnage le rend tellement attachant qu'on ne voudrait pas le laisser se dépatouiller seul.

Un seul album pour les gouverner tous

Les éditions l'Employé du moi ont eu l'excellente idée de profiter de cette nouvelle parution pour rassembler dans un premier volume d'intégrale les trois « premiers » albums de Michel, qui n'étaient plus disponibles en librairie. À 29 EUR pour trois titres en dos carré joliment cousu, autant dire que c'est un prix de soldes plutôt que de réédition ! On pourra regretter que le tout premier « Michel », dans lequel le preneur de son n'était pas aussi replet et n'avait pas encore perdu autant de cheveux ne soit pas inclus dans la compilation, vu qu'il est introuvable en librairie lui aussi.

Cependant, on pourra savourer non seulement les trois premiers épisodes mais aussi deux pages d'introduction où le dessinateur raconte les rapports étonnants que l'auteur entretient avec ce double de papier à la silhouette et au métier si différent des siens (Y a-t-il plus éloigné d'un dessinateur de BD qu'un professionnel de l'enregistrement audio ? Vous avez deux heures, je lirai volontiers vos copies). Et admirer les pages de garde où le dessinateur installé à Toulouse parodie les plus célèbres du neuvième art, celles qu'Hergé a imaginée pour Tintin, il y a bien longtemps de cela.

En feuilletant à nouveau les planches de ces trois aventures, on est impressionné par l'homogénéité du dessin de Maurel. Fidèle à son papier de photocopie et à son feutre noir, il a mis au point un trait efficace et fouillé, où les compos alambiquées n'entravent jamais la lecture et où pointent, à intervalles réguliers, de jolies trouvées silencieuses, contemplatives même, qui ne font que souligner le talent de dialoguiste de l'auteur. Parce que j'allais oublier de rappeler l'essentiel : si Michel est militant, têtu et fidèle en amitié, il est aussi très drôle et toujours surprenant. Et il se bouge le cul, aussi volumineux soit-il !

Allez, je vous ai assez embêté comme ça, filez en librairie ou replongez dans votre bibliothèque pour relire tout ça. Vous ne le regretterez pas.

