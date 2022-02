Les aventures de Michel : quand le yacht de Jeff Bezos dépasse la fiction  

Il y a quelques jours à peine, on annonçait qu’un pont historique de Rotterdam allait devoir être démonté pour permettre au nouveau yacht personnel de Jeff Bezos, le richissime patron d’Amazon, de quitter le chantier naval Oceanco à Alblasserdam où il été fabriqué (pour un budget de 430 millions d’euros). Le bateau, d’une longueur de 127 mètres, deviendra à sa mise à l’eau le plus grand voilier de la planète, mais il est trop haut pour passer sous le pont, pourtant levant, de Koningshaven.

La ville de Rotterdam a bien tenté d’éteindre la polémique en précisant qu’aucune demande de démantèlement de l’ouvrage d’art n’avait été introduite, et que le nom du propriétaire de ce bateau leur était inconnu, leur réaction officielle est arrivée trop tard. Des activistes, qu’ils soient détracteurs d’Amazon, des GAFAM ou du capitalisme 2.0, voire simplement remontés contre les dépenses somptuaires des nouveaux multi-milliardaires, se sont déjà donné rendez-vous dans le port pour bombarder le yacht d’œufs pourris.

Comme dit le proverbe à peu de choses près : on ne fait pas d’Amazon sans casser des œufs. Et les habitants de la ville se serrent désormais les coudes pour s’opposer à ce que le pont levant soit démonté...

“Quel rapport avec Michel ?“, me direz-vous ?

Depuis quelques années, Pierre Maurel, dessinateur établi à Toulouse, publie à Bruxelles, chez L’Employé du Moi, les aventures de son double de papier, Michel, journaliste radio au grand cœur, incapable de tolérer les injustices sociales et infoutu de se trouver une place ailleurs que dans les marges de la société française de ce début du XXIe siècle. Après avoir écumé les pires emplois disponibles sur le marché du travail, l’ex-journaliste bedonnant passionné de sons s’est exilé à la campagne où il coule des jours paisibles. C’est là qu’on le retrouve au début de cet album, squattant sans scrupule la belle piscine d’une villa isolée, inoccupée en dehors des vacances d’été.

Une fois de plus, le brave Michel au physique ingrat (on le reconnaît dans toutes les positions grâce à son bedon tout rond, à sa calvitie galopante et à ses lunettes à montures épaisses) s’énerve contre les aberrations et les inégalités qui sont à ses yeux la marque de fabrique du monde contemporain. Il est tout particulièrementremonté contre les convois hors gabarit transportant des yachts de luxe vers la Méditerranée, qui passent par les petites routes des villages tout proches au mépris des règles en vigueur, déclenchant des embarras de circulation.

La fin, les moyens, tout ça...

On connaît Michel, il est soupe au lait, son enthousiasme et sa soif de justice font de lui un Don Quichotte qui aurait délaissé les récits de chevalerie pour des manuels de braconnage et des traités d’anarchie. Seul contre les puissants, maladroit mais bien intentionné, Michel est un anti-héros savoureux, un saboteur amateur dont on suit avec grand plaisir les forfaits flamboyants.

Parviendra-t-il cette fois à couper court au transport par la route des aberrations individualistes de l’ultra-capitalisme que sont les yachts de luxe ? La question est posée et rejoint celle qui divise aujourd’hui les habitants de Rotterdam. D’un côté, les chantiers navals de la ville sont source d’emploi pour pas mal de gens, mais de l’autre le pont levant historique ne mérite pas d’être mis hors d’état pour assouvir les rêves de palace flottant d’un richissime américain, dont la fortune est bâtie sur l’exploitation d’une main-d’œuvre fragile, dont la source principale, la pauvreté et la précarité des travailleurs, semblent plus durables que les autres ressources de la planète Terre.

Question complémentaire : ce voilier est-il un simple lieu de villégiature ou une île-nation destinée à flotter à l’écart des eaux territoriales pour échapper à toutes les législations en vigueur ; chez Bezos, comme chez ses confrères partis à la conquête de l’espace en même temps que celle de l’évasion fiscale, les délires de grandeur sont en effet sans limites. Tandis que certains explosent leur quota de CO2 en s’envoyant en l’air à coup de tirs de fusées touristiques, le patron d’Amazon semble bien avoir l’intention de payer le prix fort pour que le pont qui bloque son voilier soit débité en rondelles. Qui l’emportera, du bien commun ou de la toute-puissance du dollar ?

Pour Bezos et le pont, je ne connais pas la réponse, mais pour Michel, Pierre Maurel nous la livre en 80 planches réjouissantes et joliment tramées. On prend un plaisir non dissimulé à suivre les errances et les fureurs en noir et blanc de son héros plus remonté que jamais. Mais on ne peut s’empêcher de penser que la fiction, aussi étonnante soit-elle, finit toujours par être rattrapée par la réalité, quand elle est manipulée par des hommes d’affaires sans scrupules, dont la fortune personnelle dépasse celle de pas mal de pays.

