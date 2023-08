Après Luchino Visconti, Netflix adapte Le Guépard

Dans cette série en six épisodes, tournée dans les villes siciliennes de Palerme, Syracuse et Catane comme pour le film de 1963, Angelica Sedara est interprétée par la fille de Monica Bellucci et Vincent Cassel, Deva Cassel, vue dans le long-métrage Beautiful Summer, de Laura Luchetti.

Don Fabrizio Corbera, prince de Salina, sera lui interprété par Kim Rossi Stuart, qui participa notamment au film Romanzo Criminale, et Saul Nanni jouera le rôle du neveu du prince, Tancredi Falconeri.

Une production fastueuse

Pour la vice-présidente des originaux italiens de Netflix, Eleonora Andreatta, le projet « représente la grande ambition artistique de Netflix en Italie ». Et d’ajouter : La production « a pour objectif de transformer en une série somptueuse et passionnante la vitalité et la pertinence contemporaine du chef-d’œuvre de Tomasi di Lampedusa. »

Le Britannique Tom Shankland, qui a activement participé à la production Netflix, Le Serpent, est le réalisateur principal du Guépard. Richard Warlow, qui a également travaillé sur Le Serpent, a écrit le scénario aux côtés de Benji Walters. Les Italiens Giuseppe Capotondi et Laura Luchetti réalisent respectivement les épisodes 4 et 5.

« Nous nous sommes immergés dans l’opulence du XIXe siècle, parmi des palais baroques étonnants et les couleurs vives d’une terre desséchée par le soleil », décrit Eleonora Andreatta. La production aurait nécessité de milliers de figurants et de costumes, de meubles et de décors sur mesure créés après une étude méticuleuse de la période. Le budget et la date de sortie du Guépard n’ont en revanche pas été divulgués.

Du prix Strega à la Palme d'or

Le Guépard est d’abord un roman écrit par Giuseppe Tomasi di Lampedusa, publié à titre posthume en 1958. Prix Strega l'année suivante, il est considéré comme l’un des textes les plus importants de la littérature italienne du XXe siècle. Il raconte l’histoire du Prince Fabrizio Salina et de sa famille pendant la réunification italienne, ou Risorgimento, dans les années 1860. L’ouvrage est renommé pour sa prose riche et poétique et son exploration profonde des changements sociaux et politiques en Sicile durant cette période historique.

Le personnage central, le Prince Salina, est un aristocrate sicilien déchiré entre la nostalgie d’un passé féodal et l’acceptation d’une nouvelle Italie démocratique et unifiée. Alors qu’il assiste à l’ascension de la classe moyenne et à la disparition progressive de son propre mode de vie, le Prince lutte pour comprendre et admettre ces changements. Le roman constitue une méditation mélancolique sur le passage du temps, la fin d’une époque et la nécessité du changement, incarnée par la fameuse citation : « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change. »

L’adaptation cinématographique du Guépard par Luchino Visconti est considérée comme un classique du cinéma italien. Il a remporté la Palme d’or 1963 au Festival de Cannes, et est particulièrement connu pour sa séquence de bal de 45 minutes, qui symbolise le basculement d’une ère à une autre. Bien qu’il soit resté fidèle à l’esprit du livre, Visconti a ajouté sa propre interprétation, accentuant la dimension de décadence.

