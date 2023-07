Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin adapté au cinéma

Le scénario dépeint le récit d’une famille en Lorraine, centré sur un père cheminot et ses deux fils, suite au décès de leur mère, nous apprend Cineuropa.

Un second roman en août

Le roman plongeait dans le cœur de ces trois hommes sans la figure maternelle. Le temps s’écoule, et les enfants mûrissent. Ils sélectionnent ce qui compte pour eux, évoluent. Ils se comportent comme des adultes, et pourtant, ils ne sont encore que des enfants. Un récit de famille sur les principes, de décisions et de sentiments perturbés.

Le tournage se déroulera dans la région Grand Est jusqu’à la mi-juillet, qui soutient le projet. Le long-métrage est produit par Marie Guillaumond pour Felicita Films et par Olivier Delbosc pour Curiosa Films, avec la participation de France 3 Cinéma et les Belges d’Umedia. Il a été préacheté par France Télévisions et Canal+.

Laurent Petitmangin voit le jour en 1965 en Lorraine, au cœur d’une famille de cheminots. Il passe deux décennies à Metz, puis s’éloigne de sa ville de naissance pour entreprendre ses études supérieures à Lyon. Il intègre Air France, entreprise pour laquelle il travaille encore à ce jour.

Ce qu’il faut de nuit est son premier roman, publié à la Manufacture du livre. Son second, Les terres animales, sortira le 24 août prochain chez le même éditeur.

Crédits photo : Georges Biard (CC BY-SA 3.0)