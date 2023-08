Étienne Klein : forêts de symboles

Et l’homme peut-il les regarder en retour ? J’espère qu’Étienne Klein agréera cet écart dissident de cette image. Que cache le réel ? Clément Rosset le tient pour idiot, c’est-à-dire incapable de modifier son comportement, rétif à ce que l’on peut dire de lui, unique et toujours « id », identique, et cependant, la physique qui prétend l’expliquer, le cherche si souvent.

Étienne Klein dérive de mots en choses, de philosophes en scientifiques, rendant hommage à son frère qui n’était ni l’un ni l’autre et aurait pu en remontrer à bien de ses semblables avec son intelligence pratico-manuelle. En dix chapitres, on virevolte d’Einstein, une pierre, aux Stones (Rolling Stones), les pierres, reliées aussi par une langue tirée, qui les « représente ».

Une évocation de Michel Serres, grand adepte des bifurcations, qui lie l’effroi et la joie, et cherche notre hominescence dans un grand récit du monde depuis le big bang et non pas depuis la préhistoire… hominescence comme adolescence, naissance vers l’âge adulte…

Michel Serres et son livre sur le corps qui rend hommage aux professeurs de sport et aux guides de montagne… Étienne Klein ranime la mémoire de Cavaillès résistant héroïque, droit, logicien qui « n’aimait pas les gens raisonnables » : il est « l’homme qui, en matière de courage et d’intelligence, demeure ma référence la plus haute ». Impossible de faire le tour de ce livre virevoltant, écrit d’une plume alerte, surfant sur mille aspects de la vulgarisation scientifique par le parcours de son auteur…

En l’honneur du passionné d’anagrammes et auteur de Anagrammes renversantes ou le sens caché du monde qu’est Étienne Klein, je signerai : Irénée, le prolo.