Dans les soubresauts politiques de l'Italie

Choc énorme. Noir total.

Le récit reprend avec une énumération des gros titres de la presse italienne pendant la semaine de la fête de Noël 1953, quelques jours seulement avant l’accident. Une occasion de dresser un rapide tableau de l’Italie d’après-guerre, empêtrée dans ses problèmes politiques et coincée au milieu du bras de fer engagé entre l’Est et l’Ouest qui montrent leurs muscles et se rengorgent de discours belliqueux sur fond d’atome. Cinéma et publicité jettent tour à tour des paillettes dans le quotidien des lecteurs.

Enfin, on retrouve De Luca dans un café qui ressemble à une pâtisserie où Gianino, son nouveau partenaire au sein des services spéciaux dans lequel De Luca a été sinon rétrogradé au moins placardisé, lui a donné rendez-vous.

Gianino qui, en dehors de sa passion pour les voitures, le football et la cuisine italienne, lui fait part des premiers éléments relatifs à l’enquête que leur patron leur a demandé de démêler : à Bologne, dans l’ancienne garçonnière où son mari, récemment décédé dans un accident de voiture, recevait ses maîtresses, son épouse Stefania Cresca née Montovani vient à son tour de mourir.

Mais, à l’évidence, retrouvée nue sur le bord de la baignoire où sa tête a été maintenue sous l’eau, Stefania n’était pas morte de son plein gré. Pour preuve, s’il en fallait encore, le sang retrouvé partout dans l’appartement, y compris sur la vieille machine à écrire et sur le téléphone responsable des plaies à la tête de la victime ou encore les traces de strangulation autour du cou, laissées par son agresseur qui avait utilisé pour cela le fil du téléphone.

Fidèle à ses méthodes, De Luca laisse traîner les yeux sur ce logement où les disques de jazz de l’ancien propriétaire ont été minutieusement cassés les uns après les autres, les papiers renversés au sol et les traces de lutte laissées visibles partout.

Cette pléthore d'indices est cependant telle qu’elle en est déroutante, au point de rendre illisible l’histoire qui s’y est déroulée. Au point de laisser le flair de De Luca totalement impuissant pour y détecter un fumet auquel se raccrocher, trouver un premier élément pour commencer à échafauder quelque hypothèse.

Dans cette courte enquête (le livre ne fait, finalement, qu’à peine deux cent pages), vous allez vous retrouver dans l’ambiance, pour moi jusqu’alors inconnue, des soubresauts politiques de l’après Seconde Guerre mondiale italien.

Oh, il a certainement de nombreux points communs avec toutes les périodes de transition que subissent les pays et les gens après les moments terribles d’un conflit qui tarde à désigner un vainqueur, après ces temps dévastés et dévastateurs où les oscillations du monde tardent à désigner le côté vers lequel elles vont pencher définitivement, après ces épisodes où ces oscillations ont pu déboussoler tout un chacun et rendre possible ce qui n’aurait jamais dû l’être.

Dans ce milieu flou de l’espionnage politique international, le pouvoir, fût-il provisoire, donne l’impression, le sentiment, de la toute-puissance, du bon droit sinon du bon choix et de l’impunité. Un milieu où le policier peut être mal à l’aise, car la justice et la vérité, vers lesquels son flair de « chien de chasse » devraient, doivent, le mener, sont bien loin de ce que recouvrent ces mots.

Là, ne motivent que les intérêts dits supérieurs qui changent en fonction du vent ! Et même le vent ne sait pas toujours ni d’où il vient, ni où il va tant le paysage complexe dans lequel il évolue est un paysage instable où la folie et l’arrogance des hommes sont infinies.

Pourtant, à force de cafés forts (et si bons !), l’ex-commissaire, dans ce panier de crabes où trouver quelqu’un en qui avoir confiance est une gageure, va mener son enquête jusqu’au bout et avec les armes qui sont les siennes : cette connaissance qu’il a des ressorts de l’âme humaine ! Et, au bout du compte, trouver le moyen de survivre, dans une histoire où ces fameux intérêts supérieurs ne sont finalement, que personnels : en jouant avec ces cartes truquées, dans un jeu truqué où la vie ne vaut pas plus que la balle qui va en arrêter le cours.

Alors, certes, Carlo Lucarelli triche, lui aussi, avec son lecteur en lui cachant bien des choses, en ne jouant pas totalement franc-jeu, en sortant des lapins du chapeau ! Mais cette plongée dans des lieux impossibles remplis de jazz, d’alcool, de drogues, d’assassins institutionnels, d’accointances politiques, où des gens de tous horizons se croisent, se frôlent alors que rien ne les destine à ces rencontres, est un moment de lecture comme on les aime, avec des acteurs et des ambiances comme on les aime, avec une conclusion peu orthodoxe, mais, au fond, pas pire que le contexte dans lequel toute l’histoire a baigné.