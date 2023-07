L’amputation d'Éric Durand-Billaud : le récit d'une guérison 

Le 9 octobre 2021, Éric Durand-Billaud fait donner une messe de requiem à la cathédrale Saint-Eustache, non loin des Halles, afin d’honorer la mémoire de Patrice, qu’il n’a pas vu mourir, donc. Mozart, Fauré, plusieurs classiques sont interprétés sur le Grand Orgue. Un an après, il s’agit d’exorciser, de dépasser le chagrin, si seulement c’est possible. L’auteur n’est pourtant nullement croyant, ce qu’il exprime d’ailleurs à plusieurs reprises, mais reste de culture catholique. La plaie est encore à vif.

Brillants l’un comme l’autre (Éric Durand-Billaud étant neurologue dans un établissement bruxellois, et Patrice haut-cadre pour l’OTAN), les deux amoureux semblent avoir connu une très belle histoire, jusqu’au drame. Une grande partie du récit est consacrée aux souvenirs de voyage, un peu partout dans le Monde, de Londres au Japon en passant par le Maroc ; l’Inde, l’Afrique, Israël, etc. Soulignons aussi l’importance accordée à la cuisine, aux saveurs : Éric et Patrice, amateurs de bonne chère, aimant tous deux cuisiner et explorer de nouvelles saveurs.

Toutefois, l’essentiel de L’amputation demeure le récit d’une guérison, ou plutôt d’une tentative de guérison. En témoigne la couverture, reproduisant un tableau abstrait d’Éric Durand-Billaud, peint dans le cadre de sa thérapie, et où dominent les couleurs froides, notamment le bleu, symptôme de mélancolie ; et ce en précisant que Patrice lui-même encourageait Éric à peindre, jusqu’à lui offrir chevalet, couleurs et pinceaux…

En témoignent également les chapitres dans lesquels Éric Durand-Billaud évoque les séances avec un certain « Docteur M. », qui l’aide à surmonter le traumatisme, à envisager l’avenir, au sein d’une société qui fuit la mort, ne l’accepte pas en tant que telle, refusant même de l’envisager.

Éric Durand-Billaud narre de fait, de manière détaillée, un rêve singulier, dans lequel Sade lui prodigue divers conseils. Esprit scientifique, cartésien, mais totalement désemparé face à l’absurde, le neurologue a presque l’air de sombrer dans l’irrationalité, de façon tout à fait temporaire cependant. Désespéré, Éric Durand-Billaud n’envisage pas pour autant la perspective du suicide, ce dont il parle d’ailleurs sans détour dans le chapitre intitulé « Suicides ». Il s’agit au contraire de vivre, de revivre : « Je dois redonner du sens à ce qui n’en a plus : ma vie », lisons-nous page 67. L’amputation devient dès lors récit d’une reconstruction, en dépit d’une douleur persistante.

Un ouvrage littéraire ?

Autobiographie au sens strict, journal de deuil (pour reprendre l’expression chère à Barthes), L’amputation constitue de surcroît un texte hybride, mêlant donc confessions personnelles, souvenirs amoureux, réflexions sociétales et philosophiques. Éric Durand-Billaud s’interroge abondamment sur l’accueil des familles endeuillées à l’hôpital, sur la nécessité d’un meilleur accompagnement dans l’épreuve.

Sans devenir militant de la cause gay, l’homme interroge également l’évolution de la condition homosexuelle, en abordant le thème du mariage pour tous, lui-même ayant épousé Patrice, franc-maçon progressiste engagé en faveur d’un changement de statut. Enfin, face à la disparition, Éric Durand-Billaud se questionne sur la mort, et plus généralement sur le sens de la vie, trouvant dans l’amour une forme de salut.

Tout cela peut donner, a priori, une apparence de confusion, rendant le livre quelque peu inclassable (bien que l’essentiel soit consacré à Patrice), d’autant que les descriptions de voyage s’avèrent souvent longues, répétitives, factuelles, n’apportant pas de nouveaux éléments. Sans doute eut-il fallu élaguer...

S’agit-il donc d’un ouvrage littéraire ? Scientifique de formation, Éric Durand-Billaud a beaucoup vu de films, beaucoup lu, beaucoup écouté de musique. De nombreuses références livresques, à des écrivains variés, émaillent L’amputation, de même que de nombreuses références filmiques. Sans être ni très soutenue ni très originale, l’écriture est relativement efficace, simple et directe. Souhaitant se livrer sans fard, avec sincérité, Éric Durand-Billaud n’a pas d’ambition stylistique poussée. Nonobstant, un certain lyrisme transparaît au fil des pages.

Limites et authenticité

Certes, L’amputation aurait gagné à être plus court. Et certes, on se perd trop souvent en digressions un peu légères, trop peu argumentées. Malgré tout, et sans être littéraire, Éric Durand-Billaud a su faire preuve d’authenticité, résolu à dire les choses, à narrer sa volonté d’être, le sens du combat, pour paraphraser Houellebecq.

En résulte un volume parfois bancal, et attachant par ses défauts mêmes, par son aspect brut. Déterminé, encore plein de ressources, l’auteur, revenu entre temps à Paris, a fondé l’association « Les amis de Patrice », afin de financer des projets de recherche clinique et scientifique dans le domaine des maladies cérébro-vasculaires, comme précisé sur le quatrième de couverture. Reversés à l’association en question, les bénéfices tirés de la vente du livre servent de fait une noble cause.