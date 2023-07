À lire… Jusqu’à la lie

Aidées par les descendants de la prestigieuse famille dont Alexandre de Lur Saluces, nous faisons connaissance avec celle qui fut probablement la première grande cheffe d’entreprise française. Curieuse, amoureuse de la nature, femme de caractère et tenace sans oublier novatrice, elle va faire de ce fameux « Château d’Yquem » que l’on connaît aujourd’hui, « une entreprise moderne : on y élèvera le vin, on le fera vieillir, on le stockera et tout se fera sur place », car ce que voudra Joséphine, ce n’est « ni plus ni moins que la création d’un véritable empire viticole indépendant. »

Mais même si son enfance fut idyllique, elle aura, comme beaucoup, de nombreuses étapes et épreuves à franchir.

Née Joséphine Sauvage, le 11 août 1768, elle est la descendante d’une famille tournée vers le travail de la terre, « tout au long du XVIIIe siècle, l’exploitation des terres agricoles et viticoles devient l’objectif essentiel des Sauvage et la propriété d’Yquem n’allait cesser de s’étendre et de se développer ». Son père, Laurent de Sauvage, ainsi que sa mère sont, comme leurs aïeux, proches de leur unique enfant, ce qui pour l’époque est déjà une prouesse en soi. Galopant toute la journée dans la nature et ne se lassant jamais d’écouter son père lui parler des vignes, de la maturation des raisins, du terrain, etc., Joséphine est à l’école de la vie. Ce qui n’empêche pas ses parents de lui apprendre à lire et écrire au lieu de faire des travaux d’aiguilles et autres apprentissages qui siéraient plus à l’éducation d’une jeune demoiselle de l’époque. Mais Laurent « suit non sans une certaine émotion les progrès de sa fille », elle est son héritière, et savoir lire lui servira plus dans le négoce que de savoir faire de la broderie.

En 1782, la pauvre enfant est atteinte de la petite vérole. Si elle a la chance de s’en sortir, ce qui n’est pas le cas de tout le monde, loin de là, cela lui laisse des traces sur le visage et, à 14 ans, aujourd’hui comme hier, c’est évidemment un drame. Elle « se replie sur elle-même et refuse de quitter sa chambre pendant de longues semaines », mais avec beaucoup d’amour, et un peu d’ennui aussi, elle finit par reprendre confiance en elle et à retrouver le chemin des vignes.

Les viticulteurs et métayers qui travaillent sur le domaine font comme si de rien n’était et continuent de s’adresser à elle comme avant. Il faut dire qu’ils ont l’habitude de la voir, ils l’ont vu grandir, s’y sont attachés d’une certaine façon et puis les employés sont particulièrement bien traités à Yquem. Des relations de confiance qui seront bien utiles d’ici peu.

En effet, le 30 octobre 1784, sa mère décède des suites de la tuberculose et, le 25 avril 1785, elle perd également son père adoré. Même si celui-ci a eu le temps de faire en sorte que tout aille pour le mieux pour sa fille, allant même jusqu’à la fiancer, il n’en reste pas moins qu’à 17 ans, « Joséphine se retrouve à la fois orpheline et chef d’entreprise. »

Le 6 juin 1785, elle épouse Louis-Amédée de Lur Saluces. Laurent de Sauvage à bien fait les choses pour sa fille. Ce flamboyant jeune homme, qui intimide un peu notre Joséphine au début, est le filleul de Louis XV, déjà un brillant officier et qui, comme toute sa famille, se trouve fort bien à la Cour. En définitive tout semble pour le mieux même si « ce pays-ci » dans lequel il va falloir aller — Versailles — ne va pas véritablement enthousiasmer la jeune mariée. « Aux futilités du petit “monde versaillais”, Joséphine préfère la fréquentation de ces femmes d’exception » que peuvent être Rose Bertin ou encore Élisabeth Vigée le Brun. Qui plus est, elle attend son premier enfant. Le calme d’Yquem lui conviendrait bien mieux, et puis les vignes ont besoin d’elle.

Bien sûr, son séjour avec son mari lui a permis d’étendre ce que nous appellerions aujourd’hui son réseau. Le cardinal de Bernis, ami de Madame de Pompadour et de Casanova, adore son vin ainsi qu’un certain Thomas Jefferson qui, une fois « devenu président des États-Unis, en assurera la promotion, d’abord en Virginie, puis dans tout le pays », mais, pour cela, il faut s’occuper de son domaine.

C’est le moment qu’elle choisit pour annoncer à Louis-Amédée, à la manière d’un Louis XIV, « son désir de gérer, seule, ses domaines, soit d’Yquem, Saint-Cricq et Pernaud : plus de 250 hectares de vignes, de blés et de forêt de pins. » Mais le couple est solide, s’entend fort bien et son mari sait parfaitement qu’il serait vain de demander à sa femme de rester au salon à faire de la broderie. La force de caractère de sa femme n’est pas un problème pour lui et cette force va s’avérer bien utile à Joséphine dans les années à venir où elle va connaître le veuvage, la Révolution française, le froid, la faim, l’emprisonnement …

Mais « le travail de la vigne se poursuit, bon gré mal gré, car la nature n’attend pas et se moque des révolutions ». Une biographie inspirante à lire absolument !