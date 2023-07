Le maître des illusions : la beauté dans l’indicible

Notre narrateur s’appelle Richard Papen, et il explique : « Je suppose qu’à un moment de ma vie j’aurais pu avoir bien d’autres histoires en réserve, mais maintenant il n’y en a qu’une. C’est la seule histoire que je ne serais jamais capable de raconter ». Âgé de dix-neuf ans au moment des faits, le jeune homme quitte sa Californie natale, ce petit coin nommé Plano au nord de la Silicon Valley. Amoureux du grec, plutôt doué d’ailleurs – « voire excellent » –, il abandonne ses études de biologie, qui ne l’inspirent pas le moins du monde, et décide de tout laisser derrière lui. La cause ? Une bourse décrochée à l'université de Hampden, dans le Vermont.

Dès son arrivée, Richard se trouve immédiatement fasciné par le groupe d’élèves du charismatique professeur de grec, Julian Morrow. L’homme lui-même est un mystère, un mythe à part entière. C’est du moins la façon dont le narrateur nous le présente : d’une perfection inégalable. Un personnage énigmatique, un intellectuel passionné et sélectif autant dans les sujets qu’il daigne traiter que dans les personnes qui font partie de son entourage. En effet, ce dernier choisit avec soin les personnes à qui il accepte d’enseigner, si bien que seules quelques têtes trouvent une place à ses côtés. Si bien qu’après un premier refus, c’est un petit miracle et une chance presque louche qui permettent à Richard de rejoindre cette classe.

Entrent en scène ses élèves : Henry, derrière ses lunettes, toujours élégamment vêtu, est un jeune homme taciturne – du moins lorsqu’il ne s’agit pas de la beauté du grec ancien ou du latin. Francis, lui, se montre plus naturellement bavard et agréable ; il est d’ailleurs le premier a réellement accueillir Richard dans le groupe, même si lui aussi a sa part d’ombre. De leur côté, les jumeaux sont plus complexes : Charles souffre d’un alcoolisme sévère, qui le rend aussi agressif que morose, tandis que Camilla, de toute beauté, se joue – innocemment ? – des sentiments de toutes les personnes qui succombent à son charme et son doux sourire.

Et enfin, Edmund, surnommé Bunny par la plupart des gens. Un jeune homme décadent, au franc parlé, plutôt bruyant et parfois colérique ; il évoque un enfant insatisfait, incompris, qui a besoin de faire son intéressant. D’ailleurs, malgré son goût prononcé pour tout ce qui est excessivement cher, ses parents – pourtant fortunés en apparence – ne lui donnent accès à aucun argent de poche pour répondre à ses impulsions. En plus de se montrer raciste, antisémite et tout aussi sexiste et homophobe, il a réussi à se faire une place dans ce groupe élitiste. Exubérant, boudeur, puis paranoïaque, à cran, Buddy inspire peu de sympathie.

Mais comment expliquer son meurtre ? Quelles ont été les raisons qui ont poussé ces universitaires, pourtant clairement dotés d’une certaine intelligence et d’une morale, à en arriver là ? Jusqu’à ce point terrible de non retour ?

Dire que ces personnages sont tous plus corrompus les uns que les autres serait une manière bien simpliste de se pencher sur la question. La réalité est bien plus délicate à saisir. De fait, Donna Tartt tisse un récit où les sentiments, les évènements et les personnages ne sont jamais tout à fait blancs ou noirs. Le manichéisme est entièrement occulté, pour une représentation tortueuse et nuancée de cette histoire. À la manière d’une tragédie grecque, comme de celles que ces personnages aiment tant discuter, la beauté semble se trouver dans l’indicible.

Le narrateur lui-même – sans pour autant être un exemple – comprend très rapidement qu’il n’est pas entouré de personnes sincères : « ... j’accueillais avec une sorte d’aveuglement volontaire les infimes contradictions, les grincements ténus qui leur échappaient. Autrement dit, je voulais maintenir l’illusion qu’ils étaient d’une parfaite franchise avec moi, que nous étions amis, qu’il n’y avait pas de secrets entre nous, alors qu’en vérité il existait beaucoup de choses dont ils ne me parlaient pas et ne me parleraient pas de longtemps. Et en même temps que je m’efforçais de l’ignorer, j’en étais conscient ».

Racontée dans un style soigné, cette histoire est une succession de souvenirs : ceux d’un homme qui, alors qu’il replonge dans son passé, ne peut pas tout à fait se détacher de cet épisode à la fois monstrueux et délicieusement merveilleux de sa jeunesse. Le récit est poignant, élégant, et d’une noirceur captivante. Bien qu’il s’agit d’un grand classique de la littérature américaine contemporaine, il semble nécessaire de rappeler l’existence de ce roman : aujourd’hui encore, Le maître des illusions a de quoi faire frémir – autant de peur que de plaisir.