Guillotinées de Cécile Berly : le couperet de la tête

Historienne et spécialiste reconnue du XVIIIe siècle, Cécile Berly publie chez Passés/Composés ce livre qui ne peut laisser indifférent(e)s. Rythmée par les chapitres – Arrêtées, Incarcérées, Jugées, Condamnées, Guillotinées – cette lecture nous entraine inexorablement vers la mort.

Mais l’agonie sera longue.

Nous vivrons avec ces femmes l’humiliation, la duperie, les procès à charge (tous sans exception !), l’innocence qui frise bientôt la bêtise avec une Madame du Barry à qui nous aurions presque envie de crier « que fais-tu là, malheureuse ? ». Mais elles nous donnent aussi de belles leçons de courage, de dignité. Comme une envie de prendre le flambeau tombé à terre et de nouveau éclairer le monde, car que reprochait-on à ces femmes ? D’être des femmes avant tout et que l’on soit reine de France, écrivaine, femme politique (car c’est bien ce qu’était finalement Madame Roland) ou simplement terriblement humaine comme Madame du Barry, rien ne mérite que nous soyons condamnées à mort pour le simple fait d’être femme.

La Révolution française n’a pas que condamné des femmes, loin de là et ça n’est pas pour rien que l’historienne fait le parallèle avec l’assassinat par décapitation du professeur d’histoire-géographie, Monsieur Samuel Paty un 16 octobre … comme Marie-Antoinette. Décapiter une personne pour ces idées… l’histoire n’en finira donc jamais de se répéter ? L’être humain n’apprendra-t-il jamais rien ?

Cécile Berly pose de nombreuses questions à la fin de son épilogue sur ces femmes qui ont dû faire face à la mort dont : « Comment se préparent-elles à l’épreuve de l’échafaud, à une mort publique et spectaculaire ? Comment sonder de telles émotions qui, toutes, appartiennent au registre de l’indicible ? »

Me pardonnera-t-on en montant en esprit dans la charrette avec ces femmes de n’avoir pensé qu’au livre d’un homme ? Qu’au livre de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un Condamné. « Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes : ces spectateurs avides et cruels ; cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne ; cette route pavée et murée de visages humains… J’étais ivre, stupide, insensé. C’est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. »