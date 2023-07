Lire en circuit court : diversité et richesse de l'édition de proximité

Europe est bien plus qu’un mythe. C’est un siècle d’encre et de papier où critique et création s’entremêlent sans cesse. Cent ans de thèmes, d’essais, de chroniques culturelles, de prose et de poésie. Plus encore, Europe, revue littéraire mensuelle, ce sont des hommes et des femmes qui se sont passé plume et flambeau de 1923 à aujourd’hui. Le 26, 27 et 28 janvier 2023, un colloque pour le centenaire de la revue est organisé au sein de l'École normale supérieure sous le nom Europe. Une politique de la littérature.