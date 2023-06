PPPPPP : des septuplés qui vivent par et pour le piano

Tout le monde connaît les fameux sextuplés Otogami, génies absolus du piano qui font la gloire du Japon à l'international. Sauf qu'en fait... le grand pianiste Otogami a eu sept, et non pas six enfants en même temps. Seulement, le petit Lucky n'avait aucun talent pour le piano. Enfants, quand la fratrie se regroupait joyeusement devant le clavier, Lucky était le seul à jouer sans aucune fantaisie.

Son père, ne pouvant tolérer sa médiocrité, l'a chassé de la maison. Sa mère a été mise à la rue elle aussi et, gravement malade, n'a pas tardé à être hospitalisée. À présent, Lucky vit dans le malheur, loin de sa famille.

Mais il lui reste le piano. Rien ne le rend plus heureux que ses mains sur un clavier. Alors, sa décision est prise. Quoi qu'il arrive, il deviendra pianiste ! Surmontant toutes les épreuves, Lucky intègre de justesse une prestigieuse académie musicale pour espérer regagner sa place auprès de ses frères et sœurs. Découvrez comment le pouvoir de la musique peut briser ou réunir une famille !

Aussi loufoque que dramatique

Bien sûr, "PPPPPP" est un manga de piano. Mais l'instrument sert surtout de tremplin à l'histoire, presque de métaphore pour figurer les attentes de la famille, l'oppression des parents. Lucky s'accroche à ses rêves même si on lui crache à la figure, il est joyeux même quand on lui marche dessus, et son énergie extraordinaire parvient à adoucir la dureté de l'histoire.

Le récit a quelque chose d'absurde, et pourtant la lecture est très convaincante, on est absorbés dans l'histoire de Lucky, dans la solennité des concours de piano. Chaque case est empreinte d'assez de bizarrerie pour qu'on cesse de se poser des questions.

Le monde de la prestigieuse académie musicale que rejoint Lucky est lui aussi plein d'absurdité et de grandeur : en fait, ce manga tout entier fourmille de créativité à chaque page. On ne s'ennuie pas une seconde. Et encore, on n'a pour l'instant découvert qu'un des six frères et sœurs de Lucky, qui ont tous leur génie et leurs lubies.

Plongez au cœur des notes

Le dessin de Mapollo 3 est particulièrement atypique, dans une veine similaire à celui de Pozuka Demizu (The Promised Neverland). Ses petits visages aux grands yeux fatigués nous immergent dans ce monde où l’on ne dort plus pour perfectionner ses gammes. Les cheveux pour le moins étonnants des différents personnages ne manquent pas de charme et donnent beaucoup de couleur à la fratrie.

Outre ce character design exceptionnel, la musique est magnifiquement retranscrite en images. Les différentes techniques des pianistes prennent une forme concrète – par exemple, le jeu de Lucky évoque le salon plein d’enfants d’une maison – ce qui donne au lecteur l’impression d’être lui aussi ému par la musique qui est jouée sur le papier. Le défi est habilement relevé.

Cette série unique en son genre vient de se conclure au Japon en 9 volumes.