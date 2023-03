PPPPPP Tome 1 : Lucky lambda

Il était une fois des septuplés, dont six étaient des prodiges du piano. Le septième, Lucky, subissait les foudres de leur père, l'illustre pianiste Otogami, pour qui un médiocre n'a pas le droit d'être musicien, au point que sa mère a fini par divorcer. Malheureusement, elle a ensuite été hospitalisée et Lucky a été envoyé chez une tante qui l'exploite. Alors que ses frères et soeur sont des célébrités sous le nom de sextuplés Otogami, lui n'a le droit de jouer du piano qu'à l'hôpital, et forcément tout bas pour sa mère. Un jour, celle-ci le pousse à écouter son amour du piano et à entrer au conservatoire. Armé de son PPPPPP (pianississimo pianississimo), Lucky se lance corps et âme dans la musique !