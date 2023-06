Passion Loti : les 100 ans de sa disparition

Quand Alain Quella-Villéger, historien et grand spécialiste de Pierre Loti, me demanda en octobre 2022 à Blois pendant Les Rendez-vous de l’Histoire si j’étais d’accord pour recevoir quelques livres sur l’Immortel, je ne savais pas trop dans quoi je m’embarquais.

De Pierre Loti, je ne connaissais rien à part les grandes lignes et deux ou trois préjugés. Après les lectures de Mon mal j’enchante. Lettres d’ici et d’ailleurs (1866-1906), Cette éternelle nostalgie. Pages de journal (1878-1911) et Soldats bleus. Journal intime (1914-1918), tous les trois publiés par les éditions de la Table Ronde puis Gustave à la mer. Le frère chéri de Pierre Loti par Alain Quella-Villéger chez Bleu Autour, je commençais à entrevoir le personnage.

Avant de commencer ce papier, j’ai donc écrit un petit mot à l’ami Alain pour lui dire l’impression que me laissait Loti. Il nomma cela ma « passion Loti ».

Ma passion Loti… Ce personnage contradictoire tantôt enthousiaste, tantôt ayant des idées suicidaires ; qui se vante de n’aimer personne, « je ne crois à rien ni à personne, je n’aime personne ni rien ; je n’ai ni foi ni espérance », mais qui donne à l’amour et l’amitié une importance énorme et dont les désillusions et les pertes le feront terriblement souffrir ; lui que l’on peut trouver égocentrique, mais qui a une peur quasi maladive de décevoir au point de chercher le compliment, comme le ferait un enfant pour se rassurer, « j’ai peur que vous ne regrettiez d’avoir parlé trop vite ; que vous ne me trouviez bien ordinaire et bien obscur pour être, même un peu, votre ami ».

Julien Viaud, le tendre fils, qui n’hésitera pas à s’endetter pour sauver la maison familiale, et Pierre Loti, son personnage, sont en effet devenus un temps une sorte d’obsession qu’il me coûtait de quitter. Pourquoi ?

Entre l’homme, le marin, le chroniqueur, l’écrivain et ses personnages, tout est lié, « c’est Loti lui-même qui demande de lire tous ses livres comme les éléments d’un seul et même texte, celui de son existence ». Son œuvre, c’est sa vie. Vie riche s’il en est, qu’il nous livre sans vergogne : « [L]es emballements successifs, les amitiés, les amours, les états d’âme dépressifs ou exaltés, mais aussi les réflexions littéraires ou religieuses », les pillages, saccages, « les gens qui passeront dans ces pays après nous trouverons […] aussi des traces des grands incendies, allumés par nous dans ces forêts, rien que pour le plaisir de la dévastation ».

Bien souvent, des passages de ses journaux ou lettres sont difficiles à lire pour les vivants du XXIe siècle que nous sommes, pourtant Loti aimait la nature et savait l’apprécier. Il faut pour s’en rendre compte lire, entre autres, ses magnifiques descriptions du Bosphore !

On a lu aussi qu’il était misogyne et bien sûr nombre de ses écrits prouvent qu’il consommait les femmes des pays où il accostait, comme on consomme des produits locaux en voyage, s’il les décrit souvent en esthète, on ne peut s’empêcher de penser qu’il pourrait décrire tout aussi bien n’importe quel « objet », ce qu’il faisait d’ailleurs. Pour autant, il a aimé sincèrement et de nombreuses fois dont celle qu’il rencontra en Turquie, qui deviendra l’héroïne de son roman (publié anonymement en 1879) Aziyadé, qu’il ne pourra sauver, amour perdu qui le hantera tout au long de sa vie.

Concrètement, il est toujours aisé de juger un être humain après sa mort, les absents ont toujours tort. Julien Viaud/Pierre Loti est un être complexe, par moment haïssable, agaçant, et à d’autres attachant, aimable, en définitive terriblement humain et qui ne s’en cachait pas — il faut une forme de courage pour cela — voilà certainement pourquoi cet homme est tant fascinant. Une constante néanmoins, la beauté de son écriture qui nous emporte et nous fait voyager avec lui de Tahiti en Algérie, du Japon en Chine, de la Turquie à Rochefort… à Hendaye.

Crédits photo : aaronburden, unsplash, CC BY SA.