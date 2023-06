Survivre après une guerre nucléaire, mode d'emploi : avec Swan Song

Tout commence dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Là, le président des États-Unis craque une allumette et laisse dériver ses pensées : d’une minute à l’autre, tout peut basculer. Il suffit d’un mot de sa part, d’un geste fatidique, et le monde changera à jamais. « Nous allons franchir le point de non-retour. Peut-être même l’avons-nous déjà franchi. »

Cut to, le 17 juillet : les personnages qui vont réellement faire partie de ce récit apocalyptique sé dévoilent au fil des pages. Sister Creep, une femme sans-abri rongée par une foi en un Jugement Divin qui débarrassera la terre des pécheurs. Elle mène une vie de misère dans les rues de New York, doit se battre pour éviter d’être malmenée par d’autres ravagés dans les rues, et traîne un traumatisme qui la ronge de l’intérieur. En parallèle, un jeune adolescent, Roland Croninger, débarque avec sa famille dans un camp survivaliste niché au cœur des montagnes de l’Idaho.

Là-bas, il fait la connaissance du colonel Macklin : ce héros de guerre, marqué par le temps et les combats, est constamment hanté par ce Soldat Fantôme, créé de toute pièce par son imagination. Dans un autre coin du pays, Josh Hutchins, un lutteur professionnel surnommé le Frankenstein Noir, vient de faire son show dans un énième match. Fatigué, cassé de partout, il s’apprête à prendre la route pour son prochain combat. Et enfin, Swan, une jeune fille que sa mère bringuebale d’une relation foireuse à une autre. Après une énième dispute avec son partenaire actuel, ce duo décide de s’esquiver et trouver un peu de stabilité ailleurs.

C’est sans compter l’arrivée des bombes.

Un instant, la vie se résume à la routine de chacun. Celui d’après, tout brûle.

Robert McCammon nous propose ici de plonger au cœur de cette panoplie de personnages. Chapitre après chapitre, c’est la découverte de l’humanité à travers des individus tous très différents les uns des autres. Suite aux explosions partout sur le territoire américain, qui ont détruit toutes les grandes villes et plus encore, c’est aussi aux radiations et au manque de vivres qu'il faut faire face. Tous amôchés, tous tirés par l’envie de vivre, ils avancent à travers le brouillard de l’incertitude : que leur réserve le futur ? Veront-ils seulement demain ? Partout où la vie subsiste, les protagonistes évoluent dans un monde où les hiérarchies, l’argent, le statut… ne veulent plus rien dire. Mais où la violence et la cruauté des hommes a atteint des niveaux inégalés.

« Un homme, ça a un certain regard quand c'est au pied du mur, dépouillé de son humanité ; c'est son visage entier qui change, comme si un masque tombait en miettes pour révéler le mufle de la bête qu'il dissimulait. »

Ingénieusement traduit par Jean-Charles Khalifa, Swan Song est un récit trépidant. Bien que les premières pages servent principalement à poser le décor, le rythme finit par nous emporter. Et quel rythme ! Difficile de s'autoriser une pause lorsqu'il s'agit de la fin du monde...

La maison d’édition Monsieur Toussaint Louverture frappe fort avec cet inédit, qui n’a aucunement perdu en pertinence. Bien que l’époque est différente, les questionnements et les inquiétudes de nos sociétés restent les mêmes. Tant et si bien que cette représentation à la fois attendrissante et rageante de l’être humain fait son effet. Alors que certains personnages arrivent à nous donner un certain espoir dans leur générosité et leur courage, d’autres sont des réceptacles de haine et de colère. Le tout, sur fond de drame politique, écologique et humain… Un mix décoiffant.