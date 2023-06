Stop Migraine : comprendre, soulager et prévenir

Avec une vision respectueuse des anciennes traditions médicales combinée aux avancées de la médecine moderne, Caroline Daviau offre un précieux guide pour toutes les personnes migraineuses. Les principaux points traités dans cet ouvrage visent à démystifier la migraine et à fournir des ressources thérapeutiques et préventives adaptées à chacun et chacune.

La céphalée sous toutes ses facettes

Dans la première partie de Stop Migraine, Caroline Daviau propose une définition approfondie de la migraine, en mettant en évidence sa nature complexe et multifactorielle. Elle explore les différents types de céphalées, dont la « maladie migraineuse », et examine les mécanismes sous-jacents de la douleur neuropathique associée à cette affection.

En fournissant des explications claires et accessibles, l’autrice permet aux lecteurs de mieux comprendre ce qu’est la migraine et surtout ce qu’elle n’est pas ! On peut y découvrir ses origines et ses déclencheurs, les prises en charge de la médecine moderne (diagnostic, traitement et contrôle des crises). L’écrivaine pose ainsi les bases nécessaires pour aborder les solutions de manière plus éclairée.

L’impact socioprofessionnel de la douleur chronique

La seconde partie du livre met en lumière l’impact considérable de la migraine sur la vie sociale et professionnelle des individus touchés, soit plus de 8 millions de Français. Caroline Daviau aborde les défis auxquels sont confrontées les personnes migraineuses : les incapacités de travail, les difficultés à maintenir des relations sociales, l’épuisement émotionnel, parfois la détresse psychologique causée par cette douleur chronique, et aussi les nombreux préjugés et croyances détenues par les non-migraineux, voire par les migraineux eux-mêmes.

En sensibilisant le lecteur à ces problématiques, l’autrice cherche à favoriser une meilleure compréhension de cette maladie neurologique chronique, qui constitue un réel handicap invisible, avec des retombées considérables dans la relation à soi et aux autres au quotidien.

Solutions préventives et curatives des médecines complémentaires

En s’appuyant sur son expertise en médecine chinoise et sur une approche intégrative, Caroline Daviau présente une variété de traitements préventifs et curatifs pour soulager et réduire la fréquence ainsi que l’intensité des crises de migraine. L’autrice explore les bienfaits de différentes thérapies complémentaires, telles que les plantes de la pharmacopée occidentale et asiatique, les disciplines corps/esprit chinoises et indiennes.

Mais également l’hypnose, les massages thérapeutiques, l’acupuncture, sans oublier la nutrithérapie, la modification du régime alimentaire… Et celle de notre mode de vie. Elle insiste sur l’importance de personnaliser ces approches en fonction des besoins individuels afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Offrant des connaissances approfondies et des conseils pratiques, Stop Migraine est un ouvrage essentiel pour toutes celles et ceux qui vivent avec la migraine, qui souhaitent se servir de moyens concrets pour la gérer au quotidien, et retrouver ainsi un meilleur équilibre de vie.