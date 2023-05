Manet et Degas, regards de deux enfants du siècle 

Pour poursuivre l’expérience, les éditions Gallimard publient le catalogue de l’exposition et un petit livre richement illustré, Manet / Degas. Œil pour œil par Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher, toujours.

Tous, exposition et livres, ont pour vocation de vous présenter deux amis conflictuels, deux styles de peinture, deux regards sur ce qui les entoure et une même volonté, montrer le vrai sans chichi. Mais « "Faire vrai", comme le réclame Manet, ou s’avouer "réaliste", comme Degas insiste, cela ne revient pas à oublier la part de l’individu dans la relation au monde et sa représentation picturale », cela signifie « juste » rendre compte du point de vue de l’œil humain, ou du moins d’une vision qui leur est propre.

L’idée étant de rendre compte d’une perception et que celle-ci puisse modifier celle du spectateur et par la suite devenir le sujet central du tableau. Or, rendre compte d’une perception en peignant vrai, voilà le plus sûr moyen de choquer la « bonne société » habituée à l’allégorie, à l’hypocrisie, à tout ce qui lui évitera de voir la vérité crue.

Ainsi quand Degas peint Portrait de famille nous sommes bien loin des portraits auxquels tout le monde s’attend, encore aujourd’hui : la famille regroupée, ayant sorti les habits du dimanche et posant en regardant tous vers celui qui peint et plus tard, ceux qui regarderont. Non, ici le père est assis et tourne le dos, la mère semble ailleurs, et seule une des deux filles regarde vers nous. Vous parlez d’un portrait de famille… et pourtant ce qui ressemble plus à une scène de vie est de fait le portrait de famille le plus réaliste qu’il soit. Combien de fois posez-vous avec conjoint et enfants dans le cours d’une journée en, ce que j’appellerai, « formation médaillon » ?

Le Balcon est assurément l’un des tableaux les plus connus de Manet et pourtant nous ne connaissons rien du lieu, de l’événement. Pourquoi donner le nom d’un détail à ce tableau ? Interpeller, interloquer ou tout simplement parce que c’est un fait, il y a un balcon avec des gens dessus peints ici ?

Est-ce une peinture de la provocation ou du détail que nous proposent Manet et Degas ? Quand ce dernier croque en 1879, Le Client, où l’on peut voir un homme semblant faire son marché dans un bordel où deux femmes entièrement nues et loin des canons de beauté habituels, semblent attendre qu’il se décide, est-ce pour choquer ou pour rendre scrupuleusement compte de ce qui se passe dans les maisons closes ?

Il choquera pour sûr et pourtant il ne peint que la réalité d’une époque… réalité que tout le monde préfère occulter. « Immontrables, en dehors d’un cercle étroit d’amateurs, les monotypes de 1877-1880 bousculent les habitudes et les tolérances au point que le trafic du sexe y est ramené à sa banalité, le corps féminin à sa réalité difforme et pileuse, l’étreinte tarifiée à quelque droit de cuissage ordinaire. Juger, ni même noircir la situation, n’intéresse Degas, qui semble avoir de son sujet une connaissance plus concrète que Manet. »

Ayant un même souci de peindre ce qu’il voit, Manet et Degas ont souvent eu les mêmes sujets d’étude : les plages du nord ; les femmes dans un tub, « peut-être inspiré par certains des pastels sur un monotype montrant des femmes à leur toilette qu’avait présenté Degas à la troisième exposition impressionniste en 1877, Manet réalise quatre pastels sur toile sur le même thème autour de 1878-1879 » ; les courses de chevaux, « thème emblématique de la modernité, le champ de courses est aussi un terrain de rivalité entre Manet et Degas, qui réalisent tous deux des œuvres sur ce sujet dans la seconde moitié des années 1860 et au début des années 1870 ».

Les courses à Longchamp, Édouard Manet (1867)

Certes cette rivalité est palpable et leurs conflits connus et même visibles, qui ne connaît pas cette toile de Degas où l’on perçoit Madame Manet au piano pendant que Manet est dans son canapé… pardon, où l’on percevait madame Manet, car son mari de peintre estimant que Degas l’avait enlaidie découpa la partie du tableau où l’on voyait sa femme, ce qui ne fut évidemment pas du goût de Degas.

Mais enfin à travers ces deux immenses artistes mis en regard, c’est surtout une époque qui hésite entre ancien régime et industrialisation qui est dépeinte ici. Entre faux-semblant et aspiration à plus de transparence, de vraisemblance (pensez à L’Origine du monde de Courbet réalisée en 1866). Il faut se rappeler qu’en 1870, Napoléon III est défait à Sedan, que la République s’installe définitivement en France le 4 septembre de la même année.

Rappeler aussi que Paris, et d’autres villes par ricochets, change de visage grâce au baron Haussmann. Il est donc logique que les mentalités évoluent, que décrire la vie des Français, et plus seulement des nobles est dans l’air du temps et fait les succès littéraires d’alors (Zola pour ne citer que lui). Il n’est donc pas surprenant que des peintres aient aussi souhaité rendre compte avec plus d’exactitude la vie qui les entourait.

« Écoutons-les nous dire ce besoin de montrer le monde tel qu’il leur apparaît, instable et fascinant, dès que l’œil tend à se soustraire à ce qui le conditionne. »

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0