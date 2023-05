Abysses, le thriller écologique de Frank Schätzing adapté en série

Der Schwarm (Abysses) fut publié en Allemagne en 2004. Depuis sa traduction en France en 2009, il s'en est écoulé 28.034 exemplaires (en grand format aux éditions Presses de la Cité et en poche chez Points), d'après les chiffres Edistat.

Un an après sa sortie, il a reçu plusieurs récompenses littéraires, dont le Prix Kurd Laßwitz Preis (Prix de science-fiction accordé par des spécialistes du genre). La même année, il obtient le Deutsche Science-Fiction-Preis (Prix du roman de science-fiction décerné par le Club allemand de la Science Fiction, SFCD), le Prix du Livre bavarois (Corine – Internationaler Buchpreis), le Deutsche Krimipreis (Prix allemand du crime) et le Goldene Feder (Prix du Groupe Bauer).

En 2021-2022, la mini-série télévisée a été diffusée en Allemagne. D’après France TV, elle rassembla 10 millions de téléspectateurs sur la ZDF.

La série Abysses est une coproduction internationale. Elle réunit ZDF, Intaglio Films, ndF International Production, Groupe Viaplay, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, ORF et SRF. Elle est soutenue financièrement par le programme « Creative Europe » de l’Union européenne, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandebourg ainsi que le crédit d’impôt belge et italien.

Les producteurs exécutifs sont Frank Doelger et Eric Welbers. Depuis 2021, ce dernier produit la série franco-germano-belge Sophie Cross, en collaboration, notamment, avec France.tv studio. Frank Doelger est surtout connu pour les diverses séries dont Game of Thrones, John Adams et Rome. Il est actuellement directeur créatif d’Intaglio Films, une association entre Beta Film et ZDF Studios. Basée en Allemagne, cette société développe, finance et réalise des séries télévisées en anglais pour le marché international.

Trois réalisateurs travaillent sur le projet : Luke Watson (épisodes 1 et 2), Barbara Eder (épisodes 3, 4, 5 et 6) et Philipp Stölzl (épisodes 7 et 8) ainsi que quatre scénaristes : Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt et Michael A. Walker.

Le casting est composé d'artistes internationaux : Leonie Benesch (Le Tour du monde en 80 jours, The Crown), Cécile de France (The New Pope), Alexander Karim (The Lawyer) et Joshua Odjick (Unsettled), ainsi que Barbara Sukowa (Hannah Arendt), Krista Kosonen (Blade Runner 2049), Rosabell Laurenti Sellers (Game of Thrones), Takuya Kimura (2046), Eidin Jalali (Para - We are King), Takehiro Hiera (Giri/Haji), Dutch Johnson (Veep, Navy CIS : LA) et Sharon Duncan-Brewster (Star Wars : Rogue One).