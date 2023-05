Saisons Maudites : le poids des absents  

Natsumi et Haru ont très mal vécu le divorce de leurs parents. Elles se sont promis de ne plus vivre que l’une pour l’autre. Mais c’était avant les fiançailles arrangées de Haru avec le très bel héritier d’une riche famille de financiers. Haru est tombée sous le charme et Natsumi a eu l’impression qu’on lui volait sa petite sœur. Tôgo, l’élu de son cœur était toujours froid et distant, et elle n’est jamais parvenue à le comprendre.

Haru est gravement malade et finit par mourir. Natsumi compte mettre fin à ses jours. Mais dans cet instant où le monde tourbillonne autour d’elle, Tôgo lui propose de sortir ensemble. Natsumi ne souhaite que retrouver les traces de sa sœur et lui demande de l’emmener partout où ils ont été ensemble. À mesure que le couple se rapproche, le souvenir de Natsumi et la culpabilité pèsent de plus en plus sur leurs épaules. Comment se libérer de ce poids ?

Amour maudit

Ne vous attendez pas à une romance feel good ni à une histoire de prince charmant. Saisons Maudites, c’est une histoire de regrets, où chaque pas en avant amène son lot de regrets, et où le deuil ternit même la joie. On y voit les compromis de deux êtres pour apprendre à être ensemble, leurs efforts pour se libérer du carcan oppressant de leurs familles.

Saisons Maudites, c’est aussi un triangle amoureux, entre deux sœurs qui s’aimaient un peu trop et un homme dont les yeux n’étaient pas toujours tournés vers sa fiancée. Entre épisodes de dates, flash-back qui viennent éclairer les secrets de chacun, et doutes persistants, l’intrigue progresse dans un climat permanent de malaise. Natsumi n’a pas osé être honnête du vivant de sa sœur, et Haru gardait de nombreux secrets qu’il aurait sans doute mieux valu ne jamais découvrir…

Derrière les masques, la sincérité ?

Cette série est le premier manga de Asuka Konishi, et on y retrouve beaucoup de points communs avec Criminelles Fiançailles (également chez Pika, 6 tomes parus) : un beau garçon distant et une fille un peu excentrique qui n’a pas peur de briser les attendus sociaux, poussés dans les bras l’un de l’autre par le contexte plus que par les sentiments.

Ici, par le format bref de la série, on voit rapidement le ressenti des personnages évoluer, et l’incertitude leur nouer les tripes au fil des flash-back. La situation est si tortueuse — à un point presque vicieux — que jusqu’aux dernières pages, on a vraiment du mal à voir comment nos deux tourtereaux vont pouvoir la surmonter.

Le dessin d’Asuka Konishi est très particulier, avec de longs corps étirés, des visages plus proches du style webtoon que de celui des mangas traditionnels, et des expressions pour le moins uniques. Ses personnages passent souvent de l’impassibilité à l’étonnement total, ce qui donne l’impression qu’ils portent un masque dissimulant leurs véritables émotions. Cette particularité fonctionne très bien avec la thématique de ce diptyque, où l’on découvre petit à petit les sentiments sincères du triangle amoureux en ne sachant jamais à quoi s’attendre.

Les deux tomes de cette romance pétrie de tragique sont d’ores et déjà disponibles.