Saisons maudites Tome 1

Fiancée de manière arrangée à Tôgo Hiiragi, héritier d'une riche et puissante famille, Haru était pourtant folle amoureuse de ce jeune homme avant de décéder d'un cancer, à seulement 19 ans. Natsumi, l'aînée de Haru, supporte mal cette disparition et cherche désespérément à se raccrocher au souvenir de sa petite soeur, qui représentait tout pour elle. Alors, pour sauver ces fiançailles convenues entre leurs deux familles, Natsumi accepte de remplacer Haru et de sortir avec Tôgo à une condition : qu'il l'emmène uniquement aux endroits où il s'est rendu avec sa soeur. Mais au fil des saisons, le souvenir de Haru va prendre la forme d'une malédiction pour ce couple qui n'aurait pas dû exister...