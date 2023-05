Lyon : une des deux librairies Raconte-moi la terre ferme ses portes

La cessation d'activité de l’établissement découle de problèmes financiers. François Chazelle, directeur et fondateur de Raconte-moi la terre, les évoquent plus précisément, auprès de Lyon capitale, « une reprise post-Covid très compliquée, avec une fréquentation en forte baisse, et un litige sans fin avec une salariée [...]».

Julia, assistante de direction, précise de son côté à BFM : « On n’a pas connu ce que certaines librairies indépendantes ont pu connaître, car on est perçu comme une librairie spécialisée. Les gens voyageaient moins donc ils avaient moins l’idée de venir nous voir et puis on a dû mal… Le café a été long à redémarrer, on a perdu 50 % du CA. »

Toutefois, le commerce du même nom, situé à Bron depuis 2009, reste ouvert. La direction souligne : « On va donner du souffle et de l’ampleur à notre boutique de Bron. Avec la fermeture du site de Lyon, toute notre attention lui sera consacrée ». Elle précise que celui-ci devrait « se refaire une beauté ».

À partir du 17 avril, le public peut participer à l’écoulement des stocks d'ouvrages, ou repartir avec du mobilier, en vente.

Raconte-moi la terre sera par ailleurs présente lors du Salon du randonneur, des conférences Augurat, ainsi que lors des prochaines éditions du festival Quais du départ.

Crédits photo : Raconte-moi la Terre