On ne se baigne pas dans la Loire de Guillaume Nail

Inspiré d’un fait divers tragique et douloureux où 19 enfants d’un centre de loisirs sont morts dans la Loire en 1969 après l’effondrement d’un banc de sable, Guillaume Nail signe un magnifique premier roman dans une langue originale, vivante, tendue et poétique.

C’est la fin de l’été, un après-midi d’août lumineux, la chaleur intense, presque intenable, dernier jour de « colo » de six semaines pour Benoît et Pauline qui ont en charge un groupe d’adolescents de 17 ans, surexcités, sentant la sueur et débordant d’énergie. Une journée presque parfaite.

Pierre, le souffre-douleur, Farid, Gus, le petit malin du groupe, Totof, Kévin et quelques autres. Livrés à eux-mêmes, ils plongent, batifolent, chahutent, pique-niquent, profitant des derniers instants des vacances. Insouciants. Dans ce décor idyllique, comment imaginer une seule seconde qu’un drame puisse arriver ?

On cherche la fraîcheur. « On va se baigner ? », crie l’un d’entre eux. On ne se baigne pas dans la Loire aurait pu sonner comme une injonction, voire un avertissement à la prudence. Les deux moniteurs ont baissé leur vigilance, laissant place à la transgression. La mise en danger est excitante quand on a 17 ans et la vie devant soi.

D’une plume ciselée et inventive, avec une maîtrise impressionnante, l’auteur nous livre un récit intense qui nous tient en haleine jusqu’au bout du désastre. C’est tragiquement beau, sombre, cruel, de la grande littérature.

« Que la nuit soit d’été ou l’automne hâtif, les vignes vêtues de rouge et inquiètes des gels, que les saules se languissent, pieds secs, ou grenouilles à cœur joie, nos sœurs le savent, et nos frères le martèlent. Tu dois craindre le courant qui te happe. » – extrait de On ne se baigne pas dans la Loire

