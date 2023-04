Une nouvelle traduction de Banjo, par Michel Fabre

Son premier roman Home to Harlem (1928) avait reçu un bel éloge de Scott Fitzgerald, mais sa traduction par Louis Guilloux ne fut pas un succès de librairie [les éditions Nada ont proposé en 2022 Retour à Harlem, une nouvelle traduction par Marie Brazilier et Romain Guillou, NdR].

Banjo (1929) aurait dû trouver plus de lecteurs en France puisque ce « récit sans intrigue » (tel était le sous-titre) se déroulait intégralement à Marseille. Malheureusement, c’est le traducteur, cette fois, Paul Vaillant-Couturier, qui ne fut pas à la hauteur de la tâche. Il fallut attendre 1999 pour disposer, grâce à l’éditeur marseillais André Dimanche, de l’excellente traduction de Michel Fabre que les éditions de l’Olivier ont eu la bonne idée de reprendre.

Ainsi que la postface où Fabre renseigne le lecteur aussi bien sur McKay que sur la zone populaire de Marseille. Sur la rive nord du Vieux-Port, à l’intérieur de laquelle se trouvait le quartier réservé la Fosse. Son « boyau principal » était la rue Bouterie, rebaptisée « Boody Lane » par McKay, qui avait vécu par là plusieurs mois avant d’écrire son livre.

La musique de ce récit est intimement liée aux déambulations marseillaises du Noir américain Lincoln Agrippa Daily, que l’instrument dont il joue dans les bars a fait surnommer Banjo. Et de Ray, l’écrivain des Caraïbes, qui habite près de la place Victor-Gelu (Bum Square).

Mais il préfère la vie des docks, où les Noirs du vieux quartier sont épisodiquement employés à décharger des navires. Ils obtiennent à l’occasion, de leurs confrères du bord, de copieux restes de nourriture. Banjo et Ray échangent des idées sur la France, Marseille, les Noirs d’Amérique, des Caraïbes, d’Afrique et de Madagascar.

Ils fréquentent Latnah, une métisse d’Aden. Ils finiront par embarquer ensemble sur un cargo. C’est avec eux, sans pittoresque ni clichés, que l’on s’instruit de la hiérarchie des prostituées. Des « dévoreuses de chair » de la visqueuse rue Bouterie, à la beauté semi-asiatique d’un « bordel resplendissant et tapageur », à la façade lépreuse de la rue de la Reynarde... L’on croise des voyous provençaux et corses.

On déguste le Cap Corse, convoite le gras double et les pieds paquets à la marseillaise, avale le gros rouge du repas à prix fixe, on jette un œil sur les pornographiques blue movies... On sursaute en entendant surnommer « kelts » les femmes blanches (de « celte » sans doute, comme le suggère Michel Fabre).

On assiste aux rivalités entre filles et mâles qui se prostituent, entre dockers italiens et sénégalais, Arabes et Noirs. On pénètre dans la boîte d’un Martiniquais et dans le Café Africain, où la patronne réclame aux clients leurs armes car un maquereau l’a prévenue d’une rafle imminente, et dans le bistrot-cabaret de la rue Coin-de-Reboul, et dans le Bar des Marins de la Joliette.

McKay alourdit parfois son récit de propos didactiques (Ray, son double, admire Tolstoï plus que Rimbaud). Mais il a l’élégance de les laisser submerger par la musique : chansons de Mistinguett ou de Raquel Meller. Et surtout les numéros de Lincoln, alias Banjo, qui, à peine arrivé à Marseille sur un caboteur, fonde et anime un petit orchestre.

Sa musique explose dans le chapitre intitulé « Jelly Roll » et ne cesse dès lors d’électriser le récit, comme y invite le refrain du blues favori de Banjo : Shake That Thing, composé en 1925 par Papa Charlie Jackson.

Aidé du mistral, McKay fait circuler un air frais dans des ruelles que trop de personnes intéressées à les détruire qualifièrent de purulentes. Mort à Chicago peu après la guerre, il ne sut peut-être rien du dynamitage de ce quartier en 1943 par les Allemands, non sans de solides complicités locales.