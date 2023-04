De Narcisse à quidam, qu'adviendra-t-il de Monsieur Remarquable ?

Après Monsieur Personne (Format, 2022) ouvrage dont nous vous parlions il y a quelques mois qui montrait que la beauté peut se cacher dans l’anonymat, Joanna Concejo revient avec un projet symétrique, ou mieux, antithétique, Monsieur Remarquable, dont le scénario est signé Olga Tokarczuk. Cet album pointe avec finesse et fantaisie un des fléaux de notre temps, le selfie, qui procède (mais finalement est-ce l’œuf ou la poule ?) d’un amour de soi débordant.

Olga Tokarczuk, femme de lettre polonaise (compatriote donc de la dessinatrice), imagine une fable contemporaine pointant le narcissisme qui envahit nos réseaux sociaux et entre au cœur de nos vies jusqu’à formuler un éthos un peu triste et autosuffisant. Elle pose alors cette question de la péremption des choses, de la déshumanisation de cet autocentrisme, de l’enfermement pernicieux que provoque cette quête à la différence, à la monstration de sa singularité qui repose uniquement sur une plastique heureuse.

Le récit ne cesse de surprendre, en particulier quand, dans un second temps, Monsieur Remarquable essaie de se procurer au marché noir un nouveau visage : on comprend que, dans son existence, il ne possédait rien d’aussi précieux que ce visage admirable et qu’il serait prêt à tout perdre pour retrouver une singularité physique, ne fut-elle pas la sienne.

Puis, vendant tout pour se l’offrir, il comprend qu’il possède de nouveau un visage, mais commun, à l’image de tous les visages qu’il croise. Cette quête frénétique de la distinction, animée par un narcissisme outrancier, un ego mal placé, aboutit finalement à une anonymisation générale.

Pour illustrer cette histoire, Joanna Concejo procède par accumulation d’images hétérogènes, prises de vues diverses qui n’illustrent pas toujours le récit mais l’introduit dans une atmosphère de profonde mélancolie.

Cette impression est sans doute due au simulacre photographique à ce que Barthes nommait le « ça a été », c’est-à-dire la résurgence de ce qui a été réellement devant l’appareil au moment où le déclencheur fut activé (et incidemment les émotions et sensations de cet instant désormais révolu), qui s’actualise en pointant leur absence. Le flot d’images nous inonde, sans qu’il n’y ait véritablement quelque chose à comprendre, davantage des sensations à percevoir, desquelles s’imprégner.

L’immersion picturale est favorisée par un dispositif énonciatif qui, dans la première partie du livre, permet aux images d’installer une ambiance sans trop être dirigées par le texte, ce dernier étant souvent désolidarisé par des systèmes de rabat ou en retard par rapport aux images présentées.

Il en ressort une impression vaporeuse de spleen qui étreint Monsieur Remarquable. La dessinatrice se fait plus littérale vers la fin du livre, lorsque de réelles péripéties adviennent, que le décor est planté et que le récit avance, afin de mettre plus concrètement en image cette fable sans pour autant perdre en séduction plastique.

Le travail au crayon de couleur est, comme à son habitude, flamboyant, immersif, captivant, et tout bonnement fascinant, tant les points de vue interpellent, tant la finesse des dégradés ou l’irruption de couleurs éclatantes racontent déjà, par eux-mêmes, une histoire visuelle.

Monsieur Remarquable, nouvelle perle signée Joanna Concejo, nous concerne tous, parle à tout le monde, possède un côté universel, une adhérence avec le présent qui ne départ pas les pages et séquences de la poésie singulière qui les habite. Les autrices dépeignent avec finesse et intelligence un des symptômes de la vacuité du monde moderne, et livrent un album d’une grande beauté.