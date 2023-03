Le visage de Monsieur Remarquable se grave naturellement dans la mémoire. On le reconnaît immédiatement - il suffit qu'il passe dans la rue, et tout le monde lui sourit. Il a même joué dans un clip publicitaire qui a rencontré un grand succès ; il a eu droit à des félicitations, le produit s'est très bien vendu grâce à son visage. Monsieur Remarquable s'apprécie beaucoup. Il s'est acheté un super téléphone et n'arrête pas de prendre des milliers de selfies. Ses innombrables portraits circulent sur le Net. Un jour, pourtant, en se regardant dans un miroir, il constate avec effroi que ses traits se sont affadis et que son visage remarquable est devenu une sorte de tache floue. Chaque nouveau selfie le rend de plus en plus inexpressif. Monsieur Remarquable récupérera-t-il son trésor perdu - son merveilleux visage ? Les individus rencontrés dans une sombre ruelle de banlieue l'aideront-ils à trouver une solution ? Va-t-on l'admirer de nouveau ? Et lui-même, se verra-t-il encore comme quelqu'un d'unique et de remarquable ? Dans ce petit conte, Olga Tokarczuk (Prix Nobel, 2018) et Joanna Concejo (autrices déjà connues de Une âme égarée, éd. Format, 2017) nous emmènent dans un univers de fiction ressemblant à s'y méprendre à notre époque moderne. Une époque régie par un individualisme sans limites, l'autoreprésentation à outrance, le culte de la jeunesse, l'impératif du bonheur et la recherche obsessionnelle de la popularité. En sortirons-nous indemnes ?