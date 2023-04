Catwoman, Lonely City : qu'est-ce qu'un Gotham sans Batman ?

Lonely City est un récit particulièrement réussi dans sa réinvention d’un univers bien connu, jouant sur les différences dans la continuité. Prenant le contre-pied de ce à quoi le lecteur pourrait s’attendre, Cliff Chiang nous introduit dans un univers où Batman, figure tutélaire de ce microcosme, est absent.

Ou plutôt des aventures auxquelles il ne prendra pas directement part, car évidemment, sa disparition est ici centrale, autant par les conséquences qu’elle engendre que par l’ombre qui plane sur tous les personnages. Le Chevalier noir est donc omniprésent, mais en creux : une disparition qui permet une réécriture du théâtre gothamien et à certains personnages de déployer leur humanité.

L’auteur dessine donc une Catwoman vieillissante (qui n’est évidemment pas sans rappeler le Dark Knight Returns de Frank Miller) préparant avec la rigueur qui la caractérise un dernier braquage de haut vol. Pour l’aider de cette mission, elle s’adjoint entre autres l’aide de protagonistes inattendus dont Killer Croc, L’homme Mystère ou encore Poison Ivy, chacun ayant connu les affres du temps. Cette étrange équipée fonctionne à merveille notamment grâce à un travail de dialoguiste hors pair où chaque réplique et parfaitement ciselée et qui permet de faire progresser le récit de saillies en saillie.

Le dessin est élégant, dynamique, simple mais particulièrement juste, clair et tout en finesse. La graisse du trait permet à l’auteur de rendre ses images parfaitement lisibles sans pour autant délaisser les subtilités, détails représentés avec une ligne plus fine et/ou en couleur. Ce régime graphique permet à l’auteur de faire montre d’une science du découpage qui fluidifie les mouvements même dans des scènes d’action chaotiques.

On ne se perd jamais dans les corps en action, percevant bien l’espace dans lequel les personnages évoluent. Plus encore, le dessinateur dynamise parfaitement des séquences entièrement composées de dialogues : variant les plans et les formes des cases, il use de tous les artifices de la bande dessinée pour proposer une histoire vivante.

Des Batman à foison chez Urban Comics

Avec ce premier essai en solo, Cliff Chiang se hisse à la hauteur d’un Darwyn Cooke, autant pour son élégance graphique (même si Chiang se détache nettement de l’influence de l’animation pour proposer un style plus syncrétique) que pour son appropriation de Catwoman. On y retrouve un souffle épique similaire au fameux Dernier braquage, et surtout une même légèreté, une même capacité à se détacher des poncifs de cet univers si fortement marqué pour explorer de nouvelles pistes narratives stimulantes.

Catwoman, Lonely City est un album prenant qui permet de révéler tout le talent de Cliff Chiang, futur auteur incontournable dont nous attendons les prochains titres avec intérêt.