Un musée d'art à Téhéran : l'Iran, la vie d'avant

Juillet 1977. Cyrus Farzadi a 23 ans : originaire des quartiers populaires de Téhéran, ce livreur de moquette se retrouve engagé comme chauffeur dans un musée en cours de construction. Il aura pour charge de récupérer les toiles que la femme du Chah achète pour les exposer. Son projet d’un musée d’art contemporain reflétera l’ouverture du pays au monde moderne, tout en rivalisant avec les autres grands lieux culturels de l’Occident.

La Chabanou, autoproclamée impératrice des arts, voulut dépasser la seule notion de l’art perse, pour que son pays rayonne. Cyrus ignore tout de cet univers, mais avec l’aide de l’architecte, de la curatrice et d’une jeune femme mi-iranienne, mi-britannique, s’opère son éducation à la peinture contemporaine.

En trame de fond se joue l’occidentalisation à l’extrême d’un peuple ancré entre ses origines perses et l’acceptation d’un islam modéré. Dans les beaux quartiers de Téhéran, le champagne importé de France, le caviar luxueux, les drogues et le libertinage règnent au sein de la classe aisée. En bas, les pauvres se révoltent de tant de dépenses, alors qu’il leur est tout bonnement difficile de se procurer à manger.

Des mouvements gauchistes, voire communistes, se développent : dès 77, le frémissement estudiantin se fait sentir. Cyrus sait que la police secrète sévit : amoureux d’Azadeh, il cherche à la protéger, l’avertir. Elle a pris fait et cause pour l’un de ces groupes militants, mais elle sera interpellée malgré tout. Sortant de prison, elle ne sera plus que l’ombre d’elle-même.

En parallèle grandit le discours encore modéré de Rouhollah Khomeini : il prêche pour une société moins influencée par les valeurs occidentales. Pas d’extrémisme. Pas tout de suite.

Le musée, lui, se prépare à une grande inauguration : elle marquera la bascule définitive, entre la révolte populaire et la montée d’un islamisme grandissant. En janvier 79, le Chah et son épouse, Farah Diba, quitteront le pays, pour un exil lointain ; Khomeini rentrera en Iran en février ; les velléités socialistes sont réduites au silence. Le musée, symbole trop puissant, sera fermé.

Cyrus reste seul, avec les clefs et la mission de dissimuler les œuvres les plus subversives. Malgré le climat délétère, il poursuivra son apprentissage, confronté à l’ignorance totale des gardiens de la révolution.

Inspiré d’une histoire réelle – Stéphanie Perez a rencontré le gardien du musée –, le roman s’abrite derrière Cyrus pour raconter l’histoire d’un musée d’art, véritable personnage au cœur de la tornade qui frappera l’Iran. Le livre enchante, malgré le destin qui frappe la population, et dans ses ultimes pages, donne le vertige. Est établie la liste des œuvres que la chabanou aura achetées durant cette période pour animer le lieu. Des toiles qui convoquent les plus grands noms de peintres des XIXe et XXe, depuis Van Gogh à Warhol.

Au fil des pages, une quarantaine d’années de l’histoire iranienne se déroule, reliant les époques et les êtres à travers la vie de Cyrus. L’art, ultime remède contre la barbarie : rien ne fut aussi vrai.