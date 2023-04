Et demain les Russes seront là, la dystopie prémonitoire de Iulian Ciocan

Son thème social de prédilection, déployé aussi dans ses romans précédents, L’Empire de Nistor Polobok et Le Royaume de Sasha Kozak, est « la jungle de la transition postsoviétique », racontée souvent avec une verve satirique à travers la vie quotidienne de quelques anti-héros.

Ces gens ordinaires deviennent extra-ordinaires dans une société polarisée où turpitudes politiques et magouilles en tout genre plus ou moins bénignes infusent le tissu social et représentent une forme perverse et obligatoire de survie individuelle et collective.

Malgré quelques traits caricaturaux, surtout dans les rapports entre les hommes et les femmes, le roman excelle dans la peinture de la société moldave en crise, qui va être radicalement bouleversée par un événement visant son anéantissement total.

Jeune diplômé en lettres d’une université roumaine, Marcel Poudre rentre au pays, à Chișinău, la capitale de la Moldavie, aux prises dans les années 1995 « avec une impitoyable transition ». En traînant toujours avec lui le manuscrit d’un roman dont il est fier, le personnage part à la recherche d’un emploi, occasion pour que l’œil social de l’écrivain dessine les détails amers de la précarité atroce subie par les gens.

La mère du héros, Olga Léonovna, qui, pour assurer l’argent du ménage, est obligée de revendre, dans un marché central, des conserves de poisson que son fils se procure tant bien que mal d’un magasin de périphérie : « La honte éprouvée au début s’était vite évaporée chez l’institutrice de maternelle transformée en vendeuse ambulante : une multitude de gens étaient loin de vivre sur les roses alors et la ville pouvait donner l’impression d’un immense marché aux puces. »

En parallèle et dans le même décor social douloureux, qui mêle corruption et débrouillardises à tous les niveaux et dans tous les milieux, universitaire y compris, a lieu un évènement politico-militaire hallucinant. Le 28 juin 2020, la République de Moldavie et sa capitale Chișinău sont envahies par les Russes de Transnistrie — région séparatiste et État indépendant autoproclamé au moment de la dislocation de l’URSS en 1991, mais jamais reconnu ni par la Moldavie, ni par l’ONU.

La panique et l’exode de la population roumanophone qui suivent vont de pair avec l’exubérance des russophones et les abus des envahisseurs. Les scènes dans la rue et aux frontières décrites par Iulian Ciocan font écho à l’actualité et froid dans le dos. Il faut dire pourtant que l’écrivain a imaginé et publié cette dystopie en 2015, bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine.

D’ailleurs, l’hégémonie russe et la cohabitation tendue entre roumanophones et russophones en Moldavie se sont retrouvées au cœur d’un autre roman écrit par une écrivaine roumaine originaire de Moldavie, toujours avant l’irruption des faits dans le réel. Le jardin de verre de Tatiana Țîbuleac, prix de l’Union européenne de littérature en 2019, publiée par les éditions des Syrtes (traduit par Philippe Loubière), raconte le destin d’une fillette orpheline à Chișinău qui choisit de s’affranchir de la langue russe (la langue « noble ») et d’apprendre le Moldave (la langue considérée comme inférieure).

Si, chez Tatiana Țîbuleac, le personnage symbolique de cette confrontation historique était la langue, chez Iulian Ciocan, c’est proprement la littérature. La littérature peut être très dangereuse.

Jusqu’à la toute dernière page, le lecteur de Et demain les Russes seront là se demande si les scènes de l’invasion ont vraiment lieu dans le temps du récit ou s’il s’agit bien d’une fiction dans la fiction, à la manière d’un cauchemar très réaliste. Tout comme le personnage du procureur qui, à la fin du livre, incrimine le jeune romancier Marcel Poudre, auteur de La Dernière libération : « La fiction n’est qu’un emballage derrière lequel se dissimule la trahison ! »

La dystopie littéraire, quand elle touche aux abus politiques et à la violence meurtrière d’un régime, dénonce, déstabilise et fait peur. C’est la littérature en soi, langage de toutes les libertés, qui fait peur aux oppresseurs.

