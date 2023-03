Batman Chronicles 1988 : le volume indispensable 

Des trois volumes déjà sortis dans la collection Chronicles, celui-ci présente peut-être une densité narrative plus soutenue que les précédents (en plus d’avoir une pagination bien plus conséquente avec plus de 550 pages au compteur). Il montre particulièrement bien comment cette année 88 peut être vue comme une véritable année charnière pour le chevalier noir, celle d’une longue désillusion, d’une plongée dans la noirceur humaine.

Certes, cette orientation fut déclenchée dès 1987, avec notamment l’arrivée de Denny O’neil à la supervision éditoriale et le fracassant Year one de Miller et Mazzuchelli, mais c’est véritablement 88 qui voit le tournant s’opérer et prendre de la vitesse.

À LIRE : Batman chronicles : que crissent les pneus de la batmobile, dès 1987

Pour résumer succinctement ce volume (attention, les spoiler vont se succéder, mais la plupart des histoires présentes dans le numéro sont bien connues des amateurs de Batman, et rappeler le contenu ne gâche en rien le plaisir de leur lecture dans l’ordre de parution), on commence par les difficultés relationnelles qui se creusent avec Nightwing (alias Dick Grayson, premier Robin ayant volé de ses propres ailes).

Tout se poursuit par la découverte de a par un Batman désarmé et plein d’amertume, et débute véritablement avec chef d’œuvre de Moore et Bolland, Batman : The Killing Joke, dont la violence et la noirceur n’ont absolument rien perdu de leur souffre, faisant toujours naître un sentiment de malaise face à tant de sadisme et de brutalité.

On enchaine ensuite par les tueries de masse de KGbeast pour entamer le déclin progressif de l’entente entre Batman et son nouveau Robin, Jason Todd, qui se soumet de plus en plus difficilement au moralisme de son maitre. Cette année haute en couleur se conclut avec un récit mythique, historique autant par son dénouement qui marqua à jamais la psychologie de Batman que par l’intervention des lecteurs dans le choix de son dénouement.

Nous assistons donc à la désagrégation de la famille que Batman s’était constitué peu à peu : Batgirl décide d’arrêter ses services avant d’être violemment blessée par le Joker, la rendant handicapée, Nightwing qui reproche à Batman sa froideur et son manque d’empathie, son incapacité à s’ouvrir à une forme d’intimité, jusqu’à, évidemment, la mort de Jason Todd, tombant sous les coups de bar-à-mine du Joker alors qu’il était en quête de l’identité de sa véritable mère.

Ainsi, à travers ces aventures pleines d’action se dessine une véritable fresque familiale, une déliquescence de l’intimité du chevalier noir tandis que ses aventures sombrent de plus en plus dans le macabre (entre viols, tueries de masse et tueurs en séries, les cadavres s’accumulent en même temps que les hectolitres d’hémoglobines, qui nous rappellent que nous sommes bien loin de l’époque du Comic Code Authority).

Il est intéressant d’observer comment l’accentuation de la violence s’accompagne pour le héros d’un isolement personnel de plus en plus prégnant, soit que ces acolytes deviennent des dommages collatéraux, soit que ses amis lui reprochent de se refermer. Le regroupement de ces récits leur donne tout leur sens, comme si cette année symbolisait à elle seul la tonalité dramatique désormais paradigmatique de Batman. Cette évolution est palpable à travers cette mise en perspective qui révèle comment la temporalité, inhérente à l’espace de publication originel, peut jouer dans l’approfondissement d’un personnage, comment le rythme continue des comics américains peut déployer un travail s’étendant sur plusieurs années.

On perçoit aussi et surtout dans cette intégrale la lente désaffection de Robin qui aboutit à une expérience éditoriale absolument fascinante et qui fut particulièrement novatrice pour l’époque : laissant les lecteurs sur une planche de Robin, ensanglanté dans les bras du Joker, les éditeurs proposent aux lecteurs de voter pour la survie ou pour la mort de Robin. Chaque participant à ce référendum macabre devait appeler et se prononcer. Durant les deux jours du scrutin, près de 11 000 personnes se sont exprimées et la différence s’est comptée à 72 voix pour la mort du compagnon de justice de Batman.

Ce fut un moment historique, aussi bien dans le mythe du chevalier noir que dans une optique d’histoire médiatique.

Batman Chronicles 1988 volume 1 est un must have pour tous les aficionados du chevalier noir, un volume indispensable pour percevoir l’intensité psychologique qui se cache parfois derrière les récits épiques et les scènes d’action. Ces intégrales patrimoniales sont époustouflantes, et il est particulièrement stimulant d’apprendre que les éditeurs vont l’étendre à d’autres séries, dont le Superman de John Byrne qui arrive dans quelques semaines.