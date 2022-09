Batman chronicles : que crissent les pneus de la batmobile, dès 1987

Cette année 87 acte en effet un changement majeur dans la direction éditoriale des titres DC par l’arrivée de Denis O’Neil au poste de rédacteur en chef des revues Batman et Detective comics. Après le succès considérable de Batman Dark Knight (Miller) et Watchmen (Moore et Gibbons), le scénariste et désormais coordinateur éditorial décide de diriger la série vers une dimension plus sombre, une tonalité plus adulte en rupture avec la vision édulcorée, pop et flamboyante d’Adam West qui écorna quelque peu l’image du chevalier noir. Cette embardée sera durable, mais demeure encore vacillante en ces prémices d’une orientation qui définira finalement l’essence du Batman contemporain que nous connaissons tous.

Les éditeurs français choisissent donc de publier tous les récits paraissant au sein de ces titres mythiques sans passer par une sélection de ses meilleures pages, comme nous avons coutume de les découvrir en France sous forme de recueil. Cette transition, d’un marché américain qui fonctionne en publications hebdomadaires vendues en kiosque à un marché français d’albums indépendants vendus en librairie, offre d’ordinaire une vision biaisée de la série dans sa longévité. Batman chronicle entend justement réajuster le tir en présentant un panel exhaustif (et donc représentatif) de ce que lisaient les Américains durant cette période de publication.

Sans toutes briller narrativement ni graphiquement, pointant parfois un certain manque d’ambition, les histoires sont majoritairement plaisantes à lire. La direction principale des différents épisodes publiés ici prend résolument le parti pris d’investir le versant policier du protagoniste et certaines pages se hissent au niveau de bons polars. Cette perspective est particulièrement bien menée par Max Allan Collins, rompu aux ambiances de romans noirs étant alors scénariste de Dick Tracy et auteur de nombreux romans policiers.

Mais au cours de cette anthologie émergent des planches qui, incluent entre d’autres pages intéressantes, resplendissent et font presque figure d’ovni : nous parlons évidemment du fameux run de Miller et Mazzuchelli pour Batman Year One. Ce sommet dénote par ses dessins somptueux et son scénario dense et réaliste. Nul besoin de gloser encore sur des planches qui ont déjà été largement commentées, mais les découvrir dans leur contexte d’origine permet de mieux se rendre compte de leur profonde modernité.

De même, les quelques pages d’Alan Moore dénotent par le souffle littéraire qui caractérise le scénariste anglais qui démontre sa capacité à savoir transcender tout ce qu’il touche.

Soulignons le très beau travail de contextualisation réalisé par l’équipe d’Urban comics qui accompagne particulièrement bien cette reconstitution historique par des notes, interviews ou exhumations de textes rédigés par les auteurs lors de numéros spéciaux ou autres publications. On sent réellement un investissement et un intérêt sincère à proposer ces planches au public français qui participe pleinement au plaisir de lecture.