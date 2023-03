Charles Quint, homme d’honneur … et naïf

Hélas, malgré toute sa bonne volonté, cela n’aura pas lieu. C’est ce que nous explique l’archiviste paléographe, docteur en histoire de l’art à l’Université Paris-I et conservateur du patrimoine au Centre des Archives diplomatiques, Guillaume Frantzwa, dans son dernier livre publié chez Perrin, Le rêve brisé de Charles Quint. 1525-1545 : un empire universel ?

« La mission dont Charles Quint était investi était simple à énoncer, mais difficile à remplir. Il s’agissait de rétablir la concorde religieuse, de pacifier la chrétienté et de la conduire à la victoire contre ses ennemis. »

Si les ennemis de la chrétienté sont majoritairement les Turcs de l’Empire ottoman dirigés par Soliman, dit Le Magnifique, la chrétienté n’est pas la seule à devoir lutter, Charles Quint n’est pas exempt d’adversaires. Les combats à mener sont même nombreux : les troubles internes ; les idées de Luther, Calvin ; les difficultés liées à la colonisation des Amériques ; le versatile roi anglais, Henri VIII ; etc., etc. Comme pour Alexandre le Grand, l’espace à gouverner est bien trop vaste pour un seul homme.

Son meilleur ennemi n’en reste pas moins un des rois préférés des Français, François Ier. Il est vrai que nous le connaissons et l’admirons pour ses châteaux de la Loire, son goût pour les arts et cette date facile à apprendre à l’école qui nous assurait au moins un point lors des interrogations : 1515, Marignan.

Si l’on regarde de plus près cet homme — qui fut capturé à Pavie (1525) par les troupes de Charles Quint et qui laissa ses deux fils en otages en Espagne durant quatre ans — nous voyons un être fantasque, brouillon et peu digne de confiance, dont l’une des plus grandes qualités était son talent pour la communication. Charles Quint, certes moins flamboyant, paraît réfléchi, sage, il « est un homme d’honneur, peut-être naïf dans sa confiance en la droiture ».

À lire Guillaume Frantzwa, François Ier ressemble à une petite mouche agaçante qui vous tourne autour et que l’on n’arrive pas à chasser. Il semble pourtant assez évident que si Charles Quint avait souhaité éjecter François Ier de son trône, il l’aurait pu. Mais là n’était pas le but de l’empereur, son idée était encore et toujours de réunifier la chrétienté.

Si durant une quinzaine d’années il crut pouvoir y arriver, dès 1544 « l’empereur ne peut plus prétendre qu’il contrôle complètement l’Empire », les contraintes et écueils sont trop nombreux et les finances se tarissent.

« Il y a une part de tragique, au sens littéraire du terme, dans l’existence de ce souverain voué à sa naissance à une trop grande mission, et qui a échoué en laissant derrière lui d’incontestables gages de grandeur. »

Comme à son habitude Guillaume Frantzwa arrive à nous expliquer simplement, mais efficacement une période fort compliquée. Les événements s’enchaînent clairement, les tenants et aboutissants des négociations, des traités, des menaces, prennent tout leur sens. L’image de François Ier est certes un peu écornée, mais nous nous en remettrons.