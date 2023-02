Un éditeur proscrit l'intelligence artificielle pour ses couvertures

Publié originellement au Belial en octobre 2010, le roman de Rich Larson La fabrique des lendemains s’est rapidement fait épingler. Non point pour l’excellente traduction de Pierre-Paul Durastanti, mais pour la couverture qu’a adoptée sa version poche.

Tromperie sur la marchandise

Sorti le 4 janvier dernier, le visuel trahit l'intervention d'un algorithme, chose que Bénédicte Marchand, la directrice artistique, déplore. « Tous ces problèmes d’images générées par des IA, c’est récent pour nous », indique-t-elle à Numérama.

Ignorant manifestement l’origine de l’illustration, choisie mi-2022, elle reconnaît aujourd’hui l’évidence de la chose. Et réagit en conséquence : « On n’a pas envie de travailler avec ce type d’iconographies. On regrette de l’avoir fait à notre insu. »

Confusion des genres

Si Livre de Poche a utilisé malgré lui une image d’IA, c’est qu’aucune mention n’indiquait son origine. La base de données iStock où elle fut achetée (ainsi qu’une autre, pour les associer), n’attribuait pas la création à Midjourney. Or, cet outil fournit des illustrations, à partir d’une description textuelle, que l’IA module pour créer ses visuels.

Voilà quelques semaines, des artistes ont déposé une plainte contre ce programme, ainsi que deux autres, pour violation du droit d’auteur, mais également concurrence déloyale. Ils « cherchent à mettre fin à cette violation flagrante et importante de leurs droits, avant que leurs professions ne soient éliminées par un programme informatique entièrement alimenté par leur travail acharné ».

Plus question de se faire abuser

L’éditeur de formats poches a senti le loup après avoir soumis son choix de couv au Bélial, éditeur du grand format. Souci : les images avaient été supprimées de chez iStock. Une réaction de la base de données, elle-même trompée par un contributeur ? Probable. Sauf que l’impression était lancée et les coûts du papier aujourd’hui ne permettaient pas de revenir en arrière. Coincé...

Surveillance accrue

De fait, l’opérateur de la banque d’images (Getty) a décidé fin 2022 d’éradiquer les productions qui ne seraient pas humaine, strcitement Et non, cliquer sur un bouton n'est pas un acte créatif original. D’autres ont suivi ce mouvement, considérant les risques qu’impliquait la tendance.

L’éditeur français, qui semble le premier à officialiser et rendre publiques sa consigne, redoublera de vigilance à l'avenir. « Ce n’est politiquement pas en adéquation avec nos valeurs et avec ce que l’on veut faire. Pour les artistes, pour les droits d’auteur… sans compter que ce serait nous tirer une balle dans le pied, que de faire appel à ce type de sites », conclut la DA.

Lors de la réimpression, un nouveau visuel accompagnera le livre, assure-t-elle. Quant au groupe Hachette Livre, il n’a pas confirmé que cette politique s’imposerait à l’ensemble de ses structures.

L'édition liée à l'IA

À l’évidence, le sujet occupera juristes, éditeurs auteurs et ayants droit. D’ores et déjà, La Ligue des auteurs professionnels avait, le 4 janvier dernier, rencontré le Syndicat national de l’édition et l’IA était au cœur des échanges.

Cette première approche, démontrant les capacités de ces outils, fut suivie à Angoulême, lors du FIBD d’une table ronde, le 26 janvier. Le président du SNE, Vincent Montagne, était intervenu, assurant de la prise de conscience des éditeurs sur ces questions. Et qu’ils se poseraient en garants de la protection du droit d’auteur — dont les maisons sont titulaires des droits d’exploitation par contrat, cela dit.

L'Europe à l'oeuvre

Les prochaines étapes ne manqueront pas : fin mars, le Parlement européen doit voter l’Artificial Intelligence Act. Le règlement s’intègre dans le paquet européen de réglementation sur les données.

Exposé en avril 2021 par la Commission européenne, le projet de règlement doit établir des règles harmonisées. Le texte veille « à ce que les systèmes d’intelligence artificielle (IA) mis sur le marché de l’UE et utilisés dans l’Union soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux et les valeurs de l’Union », soulignait Ivan Bartoš, vice-Premier ministre tchèque chargé de la transformation numérique et ministre du développement régional en décembre dernier.

Par ailleurs, se tiendra le Congrès de l’ALAI (Association littérature et artistique internationale) en juin prochain à Paris, ur le thème du droit d’auteur et de l’intelligence artificielle.

Crédits photo : Rod Long/ Unsplash